O Ben-Cho-Shey disporá de cinco novos autobuses para cubrir os cambios de horarios

O CEIP plurilingüe Ben-Cho-Shey, no Pereiro de Aguiar, disporá para o novo curso de cinco autobuses para atender a demanda de cambio no horario escolar.

A conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, foi a encargada de comunicarlle aos representantes do colexio e da ANPA a aceptación por parte da Xunta.

Ademais, explicou que a implantación do Plan de Transporte Público durante o pasado agosto fixo posible estudar a solicitude de novos horarios no centro, co obxectivo de facilitar a conciliación da vida laboral e familiar. Tal e como subliñou a conselleira, a Xunta busca incrementar estes servizos de cobertura territorial e incrementalos, o que xa se fixo noutros lugares da provincia de Ourense coa posta en marcha da 1ª fase do Plan de Transporte Público de Galicia.