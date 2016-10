Bloqueada la propuesta del Concello de rebajar el IBI

El gobierno municipal presentó ante el resto de los grupos de la oposición la propuesta de la reducción del IBI en un 5% solicitando que renunciasen al período de enmiendas de 10 días con la finalidad de aprobar dicha reducción en el pleno de noviembre.

Desde el grupo de gobierno afirman que su intención era "posibilitar que os veciños e veciñas de Ourense paguen menos impostos o próximo ano" ya que la norma entraría en vigo en 2017.

Sin embargo, el grupo de gobierno se encontró con que Ourense en Común se negó a renunciar al período de enmiendas de 10 días. "Ourense en Común bloque a reforma da ordenanza do IBI. Tamén intentan someter ao goberno a unha chantaxe, e ao non ceder, Ourense en Común foi o único grupo que está imposibilitando a modificación da ordenanza proposta polo grupo de goberno de baixar o IBI e que entraría no 2017" explicó la concelleira Ana Morenza.