O BNG aposta por unha cidade “para os veciños"

O BNG municipal adiantou onte, nun acto aberto para toda a veciñanza, algúns dos trazos da súa proposta de plan urbanístico da cidade. "En Ourense segue vixente o Plan Xeral do ano 1986, que limita e condiciona o noso crecemento económico", sentenciou Luis Seara, candidato nacionalista á alcaldía. Na súa intervención, Seara apuntou o que serán os piares da proposta do BNG: "O noso é un modelo integral, íntegro, integrador e integrado pensado para mellorar a calidade de vida dos veciños".

A charla tamén contou coa presencia de Xosé Somoza, exedil e profesor de xeografía urbanística, e César Mosquera, concelleiro da cidade de Pontevedra e vicepresidente da Deputación da mesma provincia. Somoza, cuxa tese de doutoramento versou sobre a planificación urbanística de Ourense, repasou os sucesivos plans dende mediados do século XX. "O problema é que na nosa cidade mídese o valor da ordenación segundo si é ou non un negocio, non en se a cidadanía se ve favorecida", afirmou Somoza.

O exemplo de Pontevedra

Pola súa parte, César Mosquera aportou a súa experiencia como parte da Corporación que deseñou o actual plan xeral de Pontevedra: "Tiramos cara adiante coa nosa idea contra vento e marea, porque sabíamos o que queríamos facer e como facelo". Mosquera analizou a situación de Ourense e remarcou a "falta de fe" da sociedade e a inacción política.

"O primeiro que fixemos foi defender que o espazo público é un dereito que iguala á poboación", explicou. Ademais, aportou algunhas das claves da súa planificación: "É importante que os pais sintan seguridade para que os seus fillos camiñen sós pola rúa, así como que as mulleres poidan ir tranquilas polas noites".