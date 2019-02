El BNG "asalta" la presa de Velle “por unha tarifa propia"

El BNG "asaltó" este domingo a mediodía la presa de Velle para insistir en la necesidad de que Galicia cuente con una tarifa eléctrica propia, lo que en su opinión redundará en un importante estímulo para la economía de la Comunidad y, en consecuencia, para la provincia. Lo hizo durante un acto reivindicativo en el que desplegaron dos pancartas en la presa en las que se pudo leer "Tarifa eléctrica galega" y "Galiza produce, Madrid consume".

Allí estuvieron el candidato a la Alcaldía de la ciudad, Luis Seara, y la diputada en el Parlamento gallego Noa Presas, demandando a las instituciones una actuación para regular el mercado eléctrico, permitiendo que Galicia se beneficie de su condición de productor energético.

"Unha tarifa eléctrica galega é a alternativa que precisa Ourense para dar o impulso económico e social que nos permita deixar atrás a preocupante situación en termos de emprego e demografía que nos deixan as políticas do PP. Esiximos que o noso papel de productores se converta nunha oportunidade para rematar coa pobreza enerxética e co peche de empresas", dijo Noa Presas, que se centró en la provincia ourensana.

"As comarcas de Ourense son ás máis castigadas polas políticas de PP e PSOE na Xunta e no Estado, pois temos os peores índices de emprego, maior media de idade e pensións máis baixas", dijo.

Por su parte, Luis Seara incidió en las ventajas que tendría a nivel socioeconómico para los ciudadanos un cambio radical en el escenario energético. "Unha tarifa eléctrica galega permitiría o abaratamento do recibo da luz para as empresas ou o comercio local e de proximidade, que está nunha situación límite, dando sinais de alerta dende hai tempo. A disminución tamén afectaría á veciñanza", señaló.

Aprovechando su presencia en Velle, ambos coincidieron en las dificultades que están atravesando muchos vecinos para hacer frente a las facturas de electricidad. "Mentres Ourense ten o 50% da grande hidráulica de toda Galicia, hai veciños ó carón de presas como esta de Velle que non poden pagar a luz todos os meses", comentó Noa Presas.

Por todo ello, exigieron a todas las fuerzas estatales que abandonen "o seu centralismo e deixen de roubarnos o futuro", trabajando para conseguir una tarifa eléctrica gallega "que sexa unha porta de estímulo, porque falamos das cousas de comer", concluyó Seara.