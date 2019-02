O BNG defende a creacción dun "Plan de reequilibrio territorial" 

O candidato do BNG en Ourense, Luís Seara, e a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reuníronse na mañá deste xoves con representantes da CIG, ante quen defenderon a necesidade de crear un "Plan de reequilibrio territorial" en Galicia "que poña a Ourense no mapa e permita desenvolver o seu potencial agrario, turístico e natural"

Así se expresou Pontón, quen aposta por crear "emprego de calidade" nunha provincia marcada pola "precariedade galopante, o declive demográfico e o fracaso das políticas do PP".

Nese senso, a líder do BNG lembrou que Ourense perdeu "12.000" ocupados na "década negra" de Feijóo e mostrou a disposición a esixir "a derrogación das contrarreformas laborais" se os nacionalistas chegan ao Congreso tras o 28-A.

Pola súa banda, Luís Seara avanzou algunha das primeiras medidas do BNG na carreira á Alcaldía. Desenvolver o Plan Estratéxico Termal e aprobar o Plan Especial BIC das Burgas, consolidar unha feira de produtos ecolóxicos e de calidade "para crear novos nichos de emprego e novas canles de comunicación", desenvolver un Plan de Emprego con todos os axentes sociais ou incluír o potencial lingüístico na oferta turística, algunhas das medidas.