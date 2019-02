O BNG denuncia o "deterioro da sanidade pública" en Ourense

O BNG alza a voz ante o "deterioro da sanidade pública" en Ourense e convida aos cidadáns a acudir este domingo a Santiago de Compostela á manifestación convocada por SOS Sanidade Pública.

A parlamentaria Noa Presas alertou do "desmantelamento" sanitario en Ourense e "especialmente nos hospitais comarcais. Ante a situación" alarmante" da Atención Primaria, incidiu en que os Orzamentos da Xunta destinan "188 millóns menos", o que se traduce en "perda progresiva de recursos e persoal".

En concreto, o BNG cuantifica a perda en "65 profesionais menos en Ourense dende 2009" e esixirán no Parlamento un Plan de Recuperación de Persoal e especialidades.

Pola súa banda, o candidato do BNG na cidade, Luís Seara, ve un "desprezo evidente" da Xunta a Ourense e criticou que se convirta o centro de saúde da Ponte nunha "rotonda", o retraso de 10 anos no do Vinteún ou as deficiencias no centro de saúde do Couto.

"Temos que reaxir, a sanidade non é un negocio", asegurou Seara.

Sobre o anuncio do PP do apoio á hemodinámica 24 horas, Presas cualificouno de "electoralismo" e agarda que sexa real "de inmediato. Aínda así, esixirán unha "desculpa" polo retraso.