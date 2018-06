O BNG pide reabrir o proxecto de ampliación do paso inferior de Ramón Puga

O BNG ourensán compareceu publicamente este venres para denunciar que trala apertura do prazo de exposición pública do proxecto de ampliación do paso inferior de Ramón Puga, o grupo non puido consultar o documento nin nas depencias do concello e da subdelegación. Do mesmo xeito, pediu que se abra un novo proceso de información pública.

Por outra banda, o grupo pedirá a Adif que o procedemento quede sen efecto, por non facerse público, pola "incapacidade" do PP de Ourense de presentar "algún feito concreto de xestión durante estes tres anos, e pola "sensación" de que o Concello quere "agocharlle" algo aos veciños.