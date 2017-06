El BNG denuncia "falta de transparencia" y pide una visita a las obras del CHUO

El grupo parlamentario del BNG ha avanzado hoy que registrará una solicitud para que todos los grupos políticos puedan conocer el "estado real" de las obras de ampliación del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) tras denunciar los "continuos retrasos" en la apertura de las nuevas instalaciones.



En una comparecencia pública celebrada este lunes en Ourense, la diputada Noa Presas ha denunciado la "continua improvisación" por parte de la Xunta en la realización de estas obras así como los incumplimientos en los plazos, al recordar que el conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez, había prometido que se abriría al público "antes de rematar 2016".



"Si no fuera un asunto tan serio, ya parece que estas obras siguen el mismo camino que las obras del AVE", ha dicho en alusión a los sucesivos plazos anunciados por los diferentes gobiernos y que se han ido retrasando.



Presas, quien ha criticado la "falta de información" tanto a los profesionales sanitarios como a la ciudadanía, ha pedido una "planificación realista y consensuada" con todos los grupos políticos tras advertir de que "a estas alturas" la Xunta debería tener ya una "fecha concreta" para la apertura de las instalaciones.



"No puede ser que a estas alturas ni esté claro el número de camas ni cuáles serán las áreas de especialización", ha protestado la nacionalista, quien no descarta que vaya a haber una reducción del número de camas en "un 15 por ciento" respecto a la cifra inicial que se barajaba.



Por ello, ha pedido al Gobierno gallego que una delegación de diputados en la que estén representados todos los grupos políticos pueda visitar las nuevas instalaciones para comprobar el estado de las obras.



En este sentido, el diputado provincial Ramiro Rodríguez ha alertado de problemas en la realización de los accesos relacionados con la seguridad de los mismos.