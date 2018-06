El BNG ourensano pide el final de la "estafa do AVANT"

La diputada por Ourense del BNG, Noa Presas, insistió este jueves en que ante el cambio de Gobierno en el país "é necesaria a defensa dunha axenda Galega que corrixa o agravio que viñemos padecendo de forma especial nos últimos anos" en los que asegura que Ourense "saiu perdendo".

Durante su comparecencia indicó que la provincia tiene "síntomas preocupantes en termos de devalo laboral e e demográfico" y que uno de los elementos que debe ayudar a cambiar esa tendencia "son as infraestruturas".

Para los nacionalistas es "preciso" que el Gobierno de Pedro Sánchez se comprometa "co desenvolvemento dun plan de investimentos básicos no mapa ferroviario galego" y así dotar a la comunidad de "un servizo de cercanías e que garanta a chegada do AVE a Galicia". Sobre el transporte ferroviario, Presas aseguró que "non todo é alta velocidade" y pidió de forma "urxente" que se "poña punto e final á estafa do AVANT" por el que asegura que cada ourensano "paga máis dun 60% de máis por cada billete en comparación da veciñanza do eixo Atlántico".