El BNG pide apoyo al comercio local: “É fundamental"

El BNG dio el pistoletazo de salida ayer a una nueva campaña para tratar de concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de apoyar al comercio de proximidad ante "unha situación enormemente preocupante", según destacó ayer el candidato a la Alcaldía de la ciudad de Ourense, Luis Seara, que se desplazó hasta las instalaciones de la Plaza de Abastos en la Alameda junto a compañeros de formación, con la diputada Noa Presas entre ellos, para una campaña informativa sobre esta cuestión.

"A situación é enormemente preocupante, cuns datos da EPA que son alarmantes, ya que nunha década perdéronse 5.000 ocupados en toda a provincia, unha situación que na cidade non é mellor, xa que no que vai de ano se pecharon 140 comercios e por primeira vez se baixou dos 11.000 ocupados", destacó Luis Seara, que entiende que la situación es consecuencia de tendencias como "a compra por internet á que cada vez se incorpora máis xente, alugueiros excesivamente caros que impiden o asentamento dos pequenos negocios e unha lexislación pensada para as grandes empresas".

Objetivos de la campaña

El llamamiento que realiza el BNG para apoyar al comercio de proximidad, "un piar fundamental da nosa economía, tiene cuato objetivos, expuestos por el candidato nacionalista a la Alcaldía de Ourense."Xera riqueza, crea emprego de calidade, humaniza espazos e evita a desertización dos barrios", indicó Seara, que animó a los vecinos "a cambiar hábitos e mercar nos negocios de proximidade, produtos locais e galegos".

El nacionalista recordó también la oposición de su formación "ás grandes superficies". n