El BNG pide un “reforzo" de medios antiincendios

El BNG alertó ayer ante la sede de la delegación de la Xunta de Galicia en Ourense de la "desprotección" que sufre la provincia ante una eventual ola de incendios, y exigió "máis medios humanos e materiais" para hacer frente a esta lacra, en la provincia en la que "máis superficie ten ardido".

La parlamentaria ourensana Noa Presas criticó, acompañada de compañeros nacionalistas de la comarca de Valdeorras, la "deixadez" de la Administración autonómica, "que incumpriu os acordos políticos sobre as franxas de protección", así como en cuanto a los medios de extinción y de recursos humanos, al recordar que la base de helicópteros de Vilanova (O Barco) "segue pechada", y que algunos concellos siguen esperando por la entrega de motobombas.

Presas insistió en la "desprotección" de todo Ourense ante los fuegos forestales y señaló a la Xunta como "única responsable", pidiendo que "non criminalicen culpas aos veciños e os concellos", lamentando que no se recuperasen "as brigadas móbiles" pese a todo lo sucedido en 2017: "Non aprenderon nada e non tomaron nota".

Así, la diputada nacionalista calificó como "inadmisible" que permanezca cerrada "e sen tan sequera ter realizado as obras de acondicionamento" que habían prometido en la base de Vilanova "cando xa rebasamos o ecuador da campaña de incendios".

Por ello, registraron ayer un escrito en la delegación de la Xunta para exigir que muevan ficha y que la reabran "canto antes".

Los nacionalistas piden que a Xunta que active todos los medios a su alcance, porque, pese a estar ya en la segunda mitad de agosto, creen, en palabras de Presas, que "aínda hai marxe para tomar medidas urxentes".

Creen desde el BNG que el gobierno popular de la Xunta está confiando este verano en "axentes divinos e en que chova" para continuar con la tranquilidad de hasta ahora.

Convenio de "escándalo"

En cuanto al convenio firmado por la Consellería de Medio Rural con la Federación Galega de Municipios e Provincias para incrementar la colaboración a partir de septiembre en la limpieza de franjas, Presas considera un "escándalo" que se "venda como viable" el hacer franjas de protección "en medio do verán".

Así, Presas cree que tiene que haber una "labor constante de vixilancia" y señaló que "non só están sin limpar as franxas de propietarios privados, senón en estradas que son titularidade da Xunta.