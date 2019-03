O BNG presenta a lista coa que concorrerá nas municipais na cidade

O BNG presentou en sociedade, no centro das Burgas, os 27 membros da lista coa que concorrerá na cidade de Ourense ás eleccións municipais do 26 de maio, encabezada por Luis Seara, convencido de que "este equipo, fiel reflexo da sociedade, dará a sorpresa e entrará con forza no Concello".

Arropou ó equipo ourensán a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, que destacou "a honestidade, que non todos a ten" de Luis Seara, reivindicando a súa formación como solucion a"unha cidade que leva catro anos perdidos".

En clave estatal, estivo o candidato ó Congreso, Iago Tabarés, que subliñou, como Pontón, que as eleccións xerais "son tamén claves".