El BNG reclama en Ourense más apoyo para los colectivos sociales

El BNG exhibió este jueves su preocupación por la situación que viven diferentes asociaciones de la ciudad de Ourense, colectivos de personas afectadas por enfermedades neurodegenerativas, discapacidad física, esclerosis múltiple o párkinson que fueron escuchados en el centro Aixiña por la portavoz nacional de la formación nacionalista, Ana Pontón; el candidato a la Alcaldía, Luis Seara; o la parlamentaria Noa Presas.

"O actual goberno municipal demostrou non ter capacidade para resolver moitos dos problemas, nós recollemos as demandas", señaló Seara, muy crítico con el retraso en el cobro de subvenciones municipales: "As administracións deben responder porque resulta ilóxico que tras conceder as axudas non as poidan cobrar". El candidato a la Alcaldía incidió también en los problemas de "mobilidade" que sufren los colectivos, por lo que urge un plan de accesibilidad.

Por su parte, Ana Pontón amplió las críticas a la Xunta, tildando de "moi grave" que no se cumpla la ley de accesibilidad, pero sobre todo "contar cunha lei de dependencia que en moitos ámbitos é papel mollado", poniendo el foco en el envejecimiento que sufre la población ourensana. Reclama al Gobierno gallego que pelee por los "186 millóns que o Estado debe a Galiza nesta materia" y cuestiona el papel del presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, muy molesta con la gestión.

"O déficit dos servizos públicos é claro, nos nove anos do seu mandato non foi investido nin un só euro para incrementar os servizos de atención a persoas con discapacidade", señaló la portavoz nacional del BNG.

Críticas a la partida para las residencias

Entre los anuncios realizados por Alberto Núñez Feijóo para Ourense, con consignación en el próximo presupuesto, está una residencia de mayores, equipamiento que reproducirá en otras ciudades de la Comunidad.

Para la portavoz del BNG, Ana Pontón, la consignación prevista (tres millones para siete proyectos) es "insuficiente" para afrontar las necesidades. "É ridícula. hai que duplicar a partida destinada á construción de residencias", destacó la nacionalista, que anunció que su formación presentará enmiendas en el debate parlamentario. Pontón lamentó, además, las listas de espera para optar a una plaza pública.