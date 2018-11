El boletus, en su mejor campaña en ocho años

Mientras en otras zonas de España la campaña micológica de otoño está siendo desastrosa, los expertos valoran una buena recogida de setas en la provincia durante esta temporada. Concretamente, para el boletus. "Este ano a recollida de boletus foi espectacular, a mellor nos últimos sete ou oito anos", asegura José Luis Rico Simal, presidente de la asociación de micólogos Os Cogordos, que cerró ayer su " Semana Micolóxica Ourensá" en el Liceo. La exposoción anual de setas que promueven desde la entidad atrajo este domingo a gran cantidad de aficionados a la micología para contemplar más de 160 ejemplares recogidos en los alrededores de la ciudad.

"O ano pasado tivemos unha campaña horrible, igual que os anteriores. Neste, houbo recollidas espectaculares ata maio e xuño, de poucas setas pero moi boas. A culpa é das chuvias tardías", dice el micólogo. En el mismo sentido, incide en la importancia del cambio climático que afecta a las setas. "As especies teñen que aparecer de forma escalonada, se as chuvias de agosto foran máis abundantes houbéramos tido champiñóns e boletus moito antes. Agora por exemplo debería haber níscalos e cantarelas. Pero a climatoloxía de extremos, como ocorre aquí en Ourense, aféctalles. Son seres vivos. As chuvias tardías están provocando que algunhas setas aparezan tarde ou nin saian", explica Rico, que referencia una mala campaña para el champiñón.

Entre las demandas de los micólogos, está la del control de las setas que se comercializan en los supermercados. "Hai xente que non sabe nin o que vende. É importante que se controle o que chega aos supermercados e se vixilen as picarescas, como a de introducirlles metais para que pesen máis", asegura. También pide "responsabilidade" a los ciudadanos para que se "formen" en micología y hagan una recogida de setas adecuada, sen "encher maleteros" y cumpliendo con la ley de dos kilos al día.

Amoeiro, paraíso del boletus

Los micólogos dicen que Amoeiro, Coles y A Peroxa gozaron de buena recogida de boletus. Sobre esta seta, el presidente de Os Cogordos referencia la "problemática" de "seguir" los "cambios rápidos" de nombre que los genetistas dan a los boletus tras sus estudios de ADN, nomenclatura que antes daban los micólogos.