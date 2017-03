Os bombeiros de Ourense invitan aos veciños a coñecer as súas instalacións

Os bombeiros de Ourense abrirán as portas do seu traballo aos cidadáns este sábado para que poidan coñecer como funciona o Parque da cidade. O motivo é a celebración do seu patrón, San Xoán de Deus, e contarán coa presenza de todos os servizos de emerxencias da cidade (061, Garda Civil, Policía Local, Autonómica e Nacional e Protección Civil).

Os interesados poder coñecer as instalacións e os medios de traballo dos bombeiros entre as 10 e as 13 horas. Nese tempo, os asistentes poderán recibir consellos sobre a prevención de incendios, accidentes ou como actuar en caso de emerxencias. Tamén haberá material audiovisual e unha visita guiada polo museo de material antigo e rescatado.

O obxectivo é que “nos coñezan por dentro, pois só teñen a imaxe do camión pola rúa”, explicaba o cabo do Servizo de Extinción, José Luís Rubín Currás.. O persoal do servizo de extinción que atenda a visita será voluntario, e o resto dos traballadores que acompañen a xornada estarán previdos por se ocorre algunha emerxencia.

Os actos da festividade pecharanse o vindeiro mércores 8 cunha misa solemne e un acto institucional.