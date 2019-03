Los Bomberos de Ourense ejercerán "medidas de presión" por un "servicio digno"

No es fácil ser bombero y menos en Ourense. El Cuerpo de Bomberos de Ourense emitió un comunicado en el cual explican que ejercerán "medidas de presión" para la consolidación de "un servicio digno". Y es que la primera medida que tomaron algunos miembros de Cuerpo fue ponerse en huelga para que el alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, tuviera una reunión con ellos para tratar las deficiencias de las que gozan, tanto recursos humanos como materiales.

El pasado día 10 de enero durante en el Entierro de la Sardina, el Cuerpo de Bomberos explicó a la ciudadanía que "en contra de nuestra voluntad, tuvimos que abandonar el servicio preventivo del Entierro de la Sardina para asistir a un importante incendio en la calle Valle Inclán, que afectó a 2 viviendas, demorando así el comienzo del festejo, por lo cual les pedimos disculpas.Esta es una muestra más de la situación precaria que venimos denunciando desde hace muchísimo tiempo".

El último post del Facebook que publicó en Bomberos Ourense se aprecia un vídeo donde el camión que utilizan para dirigirse hacia las incidencias está completamente "obsoleto". Asientos rotos, remiendos en algunas de sus partes y "anticuado".

Comunicado

"Reunidos en Asamblea no Parque de Bombeiros, decidiuse tomar novas medidas de presión contra o Goberno da Cidade, para a Mellora dun Servizo de Bombeiros no Concello de Ourense. Ademais, de concentracións dos días de Pleno no Concello, agora, dende maña venres día 15 de marzo de 2019, Recolleremos sinaturas na Praza Maior, os mércores e venres de cada semana, no horario de 10 a 13 Horas, indifinidamente ata que se Mellore o Servizo.

A recollida de sinaturas e para que o Goberno convoque a Oferta de Emprego público, con todolas vacantes do Parque de Bombeiros, rexeitando a contratación de persoal temporal.

Inversión en Material e Vehículos, axeitados para dar unha resposta eficaz os servizos que demanda a cidadanía mediante inversión do Concello e das Aseguradoras UNESPA.

Organización do Servizo (protocolos de actuación, fichas de intervención, grupos operativos, promoción interna, etc.)

Cumprimento das Sentencias Xudiciais relativas o Servizo de Extinción de Incendio".