Que botan? Como fago para ver boas películas?

Os prezos

As películas da sección oficial custan catro euros por sesión, mentres que as do ciclo de Ingmar Bergman tres euros.

Gratis

Hai moitas proxeccións e actividades de entrada libre. A exposición de retratos do cine de Xulio Gil é gratis no Marcos Valcárcel. Os ciclos de cine euroárabe, cine en feminino e seccións especiais, entre as que destaca a película ourensá "Las brujas de E'lente", tamén son de balde. A competición de curtas e a estrea dos primeiros capítulos de dúas series galegas é gratis. A entrega dos premios Calpurnia de Honra e premio Ourense, tamén de acceso libre.

Onde se compran?

As entradas poden mercarse nas taquillas das tres sedes (Auditorio, Teatro e Liceo) no mesmo día da proxección. Tamén se pode facer vía online a través da web de Ataquilla.

Onde se ven?

Ademais do Liceo, o Auditorio e o Teatro Principal, haberá outras dúas localizacións na cidade para acoller as distintas pezas: o centro cultural Marcos Valcárcel e o cineclube Padre Feijóo.

Cando?

O festival inaugurase mañá ás 21,00 horas no Auditorio Municipal, co documental sobre o Entroido "Mar de Terra", unha idea do músico vasco Kepa Junkera coa dirección do ourensán José Blanco. O festival prolóngase ata o próximo día 5. Pechará a gala final a película "Un hombre fiel", de Louis Garrel.

E que botan?

Preto de setenta proxectos cinematográficos de 17 países premiados en distintos festivais internacionais ou cuxa primeira vez será no OUFF. Feminismo, cine de animación, fantasía ou suspense compiten na sección oficial. Tamén hai oportunidade de ver os primeiros pasos dos cineastas galegos do futuro coa sección de curtas. E quedan sorpresas.