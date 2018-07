El boteiro ya "iluminó" a otros

No es la primera vez que el Boteiro de Viana do Bolo y Vilariño de Conso inspira a una firma de moda internacional. Fue hace unos cuatro años cuando Benetton incluía un reportaje fotográfico sobre este Entroido ourensano en uno de sus catálogos infantiles. Aunque en aquella ocasión, la marca sí nombró la procedencia del traje. "Lo mínino que puede hacer Dolce&Gabbana es decir que se inspiró en el boteiro, al igual que hizo Benetton cuando elaboró el catálogo, lo cual no nos pareció mal ni nos trajo problemas", señala la alcaldesa de Vilariño de Conso.

Todavía más cerca, el boteiro ha inspirado a uno de sus vecinos, un joven que empieza a abrirse camino en el mundo del diseño. El vianés Jorge Álvarez, reconocido hace un mes por la Diputación de Ourense al ganar un concurso de diseño de la Mostra de Encaixe de Camariñas con una colección llamada Royalty, también se inspiró en el boteiro para uno de sus diseños. Fue para el casting del programa televisivo "Maestros de la Costura", donde presentó un traje basado en el personaje del Entroido de su pueblo, que quiso honrar con su pasión y su saber hacer en la moda.

Pero no solo el traje de la ancestral figura conquista a la moda, sino también a otros ámbitos artísticos. El músico vasco Kepa Junquera se encuentra grabando un documental sobre el entroido tradicional y hace poco que visitó la localidad de Vilariño de Conso, atrapado por el origen ancestral de los boteiros. En su pieza audiovisual suena el instrumento trikitixa, un acordeón típico del País Vasco, a la par que muestra la historia del Entroido ourensano. El grupo Leilía también grabó uno de sus discos en esta localidad.