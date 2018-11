"Las brujas de E'lente", unha ollada ourensá ao sobrenatural

A primeira película de cine fantástico rodada integramente en Ourense preséntase nunha das seccións especiais do festival. "Las brujas de E'lente" tamén presume de equipo local, dende o seu director, o ourensán Simón Vázquez, que se estrea nas longametraxes despois de varias curtas, ata parte do elenco.

"É un blockbuster-indie feito de forma artesanal con toneladas de pasión e esforzo e cunha historia de amor ao máis puro estilo Guillermo del Toro", conta o cineasta. Ficción, misterio e amor conviven neste filme que contou co apoio da Deputación de Ourense e dos concellos de Piñor, Carballiño, San Amaro e Ourense.

"E´lente, o fillo do demo, está destinado a sembrar o caos na Terra, foi roubado do berce. Deus escondeuno entre os mortais para protexer así a súa creación. Pero o demo non está só: conta con aliadas na superficie destinadas a buscar ao seu fillo perdido", di a sinopse deste proxecto audiovisual que se fixo hai cinco anos e que agora por fin ve a luz.

A estrea será no Auditorio Municipal, o próximo 2 de decembro, a partir das 18,00 horas.