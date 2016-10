De buenos resultados y placebos

Lunes 24 de Ocubre: Casarse con el casero, una opción

Vivir de alquiler en casi toda Europa es la opción más habitual, pero no en España. En sociedades como la ourensana, con nuestro acendrado sentido de la propiedad, pagar la renta mensual al casero es un síntoma de fracaso, de que no hay para comprar el pisito, ese envoltorio en el que la pareja de recién casados "iniciaba una nueva vida", que se decía en los convencionalismos sociales de décadas atrás. Aún hoy carecer de nido a nuestro nombre parece que nos hace vulnerables, que somos hijos de una crisis que nos imposibilita hipotecarnos hasta las cachas, como antes. José Luis López Vázquez y Mary Carrillo protagonizaron una película titulada "El pisito", ambientada en el gris Madrid de los años 50, en la que la pareja no podía contraer matrimonio porque no tenían para comprarse la vivienda. Él opta por casarse con la casera, ya anciana, para heredar a la muerte de ésta, pero vive más de lo deseado. En Ourense, decía el periódico, el 20% de los hogares paga alquiler, una tendencia que va a más. Añade la información que la falta de financiación a jóvenes y la movilidad laboral impulsan esta opción. No sé si esto es síntoma de que nos hacemos europeos o que las parejas no están por casarse con los caseros con el fin de heredar. Como en "El pisito".

Martes, 25 de octubre: Buenos resultados, como en todos lados

La ciudad es un plan perfecto para el otoño. Así reza una campaña de captación de visitantes que ha hecho el Concello en Madrid estos días. Sí, lo es. Septiembre dejó en la provincia casi 31.000 viajeros alojados, cerrando el mejor verano de los últimos diez años. Ahora vendemos el otoño, una positiva apuesta por desestacionalizar. Ourense toma posiciones, o eso parece, pero ojo con morir de éxito. Nunca se viajó tanto, nunca estuvo el sector tan profesionalizado y Ourense solo es un eslabón, no el más fuerte. Es la peor posicionada de Galicia, la que menos visitantes recibe, donde la ocupación es más baja y la estancia media más breve. Todos los operadores del sector se mueven a gran velocidad. Noticias de los dos últimos días: Puerto de la Cruz (Tenerife) bate records, los pueblos blancos de Cádiz no tienen plazas libres este puente, Cazorla celebra su feria de turismo, el turismo familiar vuelve a Ibiza, el turismo de naturaleza se hace fuerte en Aragón y mejora resultados... Está claro que el que deja de pedalear, se cae de la bici. Buenos resultados en Ourense, sí, pero hay que seguir dando mucho pedal.

Miércoles, 26 de octubre: Los más de cien mil hijos del subsidi

Las pensiones, las más bajas de España, dejan en Ourense una regalía de 72 millones de euros cada mes. El Ministerio de Empleo reconoce más de 20.000 parados y asume que solo les puede pagar la prestación a menos de la mitad, lo que suma otros seis o siete millones más cada mes. El territorio de confort ahora es el vivir subsidiado, esa especie de anestesia social que nos tiene un poco abotargados. Se tienen que acabar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias, dijo un día Esperanza Aguirre, representante de un partido (el PP) que, posiblemente, metería tijera de buen grado en mucas prestaciones. Ella que milita en una organización que de mamandurrias sabe algo. Mientras, aquí en Ourense, mañana mismo la Seguridad Social libra otros 72 millones para pagar a más de 109.000 pensionistas. Unos le llaman mamandurria, los demás les llamamos derechos

Jueves, 27 de octubre: Los problemas y sus viejas soluciones

El ejercicio de la política tiene poco de programa y mucho de aritmética. Si los míos son más que los tuyos mando yo, así de claro. El razonamiento, un tanto pueril, se sustenta en los ejemplos que a diario nos dan la mayoría de los partidos. En la ciudad vuelve a sonar la partitura de la moción de censura. El PP, en minoría, ve peligrar el gobierno por una eventual alianza de los partidos de la oposición, alentada desde el partido de Jácome. El PSOE tiene la llave y no la hace ascos a la operación, dicen en la organización del partido que pasa por uno de sus momentos más convulsos. La falta de un plan de urbanismo, la cuestión del AVE, la falta de presupuestos en los dos últimos años, la fallida gestión de la plaza de abastos de A Ponte, la incapacidad para redactar una ordenanza de veladores, el fiasco de los contenedores subterráneos son parte de los argumentos que los que desean censurar ponen sobre la mesa para justificar la operación. Son argumentos de peso, seguro, incluso escasos para afearles la conducta a un gobierno local con muchos deberes por hacer. Incluso censurarles, como se discute en estos momentos. Sin embargo, a los partidos de la alternativa les haría mucha falta mucha pedagogía para explicar a los ciudadanos que la moción no es un quítate tú para ponerme yo y, sobre todo, demostrar que todos aquellos asuntos que están en el debe del PP de la ciudad se solucionarían con una alternancia de gobierno. Sobre todo porque algunos de los problemas citados ya vienen de partidos que ahora volverían.

Viernes, 28 de octubre: Tenemos el botiquín a rebosar de placebo

Baja la tasa de paro, sube la de la actividad, mejora el número de ocupados, también se reduce el tiempo de espera por un empleo. Hay días en los que la estadística es como un gran botiquín lleno de buenos remedios. Aunque muchos medicamentos sean solo placebo.

Sábado, 29 de octubre: El festival ya sabe qué quiere ser

Ha vuelto el Festival de Cine de Ourense, al igual que los últimos 21 años. Por fortuna, cada vez es más lejano el eco sobre qué quiere ser de mayor este evento. Es cierto que dio tumbos, es cierto que en algunos apartados le faltó continuidad. Pero aquí está, pletórico de ilusión y actividades. Pronto sabremos si las proyecciones consiguen el mismo efecto.