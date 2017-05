Bullying e acoso sexual: cómo aplicar tácticas de defensa persoal

O Espazo Lusquiños acolleu esta mañá unha actividade para aprender prácticas de defensa persoal, especialmente en casos de bullying ou acoso sexual.

David Cabreira, o monitor da actividade, que forma parte do marco de Ociourense, explica que "non prepara macarras", senón que lles ensina a valorar situacións de perigo e o grado no que se poden defender.

O alcalde, Jesús Vázquez, e a concelleira de Asuntos Sociais, Sofía Godoy, achegáronse ata o Espazo Lusquiños para coñecer estas prácticas.