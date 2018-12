Caballero: "Quien quiera está y quien no quiere, no"

El secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, que visitó este viernes Ourense para arropar a la militancia, aseguró "no perder el tiempo con quienes quieren ocupar los días de los inocentes o de pocas noticias para intentar ocupar titulares", mientras que deja claro que en el partido "quien quiere está y quien no quiere no está".

Así se refirió el líder de los socialistas al comunicado al pulso de Espazo Común Socialista, que amenaza con una escisión y presentar hasta 23 candidaturas en mayo.

Caballero destacó que a los socialistas lo que les preocupan "son los intereses de la ciudadanía, porque el PSdeG está con fuerza, tenemos mucha vitalidad y no vamos a perder el tiempo en cuestiones que no están en nuestra hoja de ruta", zanjó.

También remarcó que el PSdeG "está en mucho mejores condiciones a finales de 2018 que a principios del 2018, también aquí en Ourense". Defiende que la formación estará presente en al menos 85 concellos aunque "queremos estar en todos", poniendo el foco en gobernar en la ciudad y en la Diputación. Caballero se remitió al "trabajo día a día" cuando se le preguntó si creía que el partido estaba en crisis en Ourense.