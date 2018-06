Los call-centers, un posible nicho de trabajo en el rural ourensano

Políticos y expertos siguen insistiendo en la necesidad de tomar medidas. "Non imos conseguir a curto prazo unha corrección", señala Rubén Camilo Lois González, catedrático de Análise Xeográfica Rexional de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), que cree que en parte del rural ourensano "ao haber poboación moi avellentada, seguirase perdendo poboación durante 10 ou 15 anos máis".

ESTABILIZACIÓN

Lois cree que Ourense se enfrenta a una lucha para crear un escenario de "estabilización demográfica", para lo que recomienda estrategias de repoblación: "Hai que fixar e atraer poboación nova (20-50 anos), en periodo reprodutivo" y, especialmente, "fixar poboación feminina".

BAJA DENSIDAD =OPORTUNIDAD

Considera Lois que las bajas densidades de población ofrecen "oportunidades económicas", y pone como ejemplo a Canadá y Rusia. Este catedrático de la USC destaca la apuesta que están haciendo "coa plantación de arándanos en A Veiga ou explotacións gandeiras en Vilariño de Conso". Cree que apostar por el sector agroganadero es fundamental, pero que no debe quedar ahí, poniendo como ejemplo que el suelo barato en el rural podría servir para "instalar call-centers" u otro tipo empresas de atención al cliente.

Una vez creado el empleo, esto debe venir acompañado de un esfuerzo especial, donde Ourense puede funcionar a modo de laboratorio.

CAMBIO DE CRITERIOS

"Fan falla infraestruturas, internet en todos os lados e escolas. A xente nova pode ir traballar, pero para ir a vivir precisa escolas ou centros de saúde", dice Lois. Y subraya: "Habería que cambiar os umbrais para manter escolas abertas ou centros de saúde, han de ser máis baixos. Hai que recuperar o sentido do estado do benestar". Y también más servicios, como atención a domicilio o buenas infraestructuras: "Ás veces é máis caro deixar abandonados os espazos que mantelos".

SERVICIOS DIGNOS

El presidente da Asociación Agraria de Galicia, Francisco Bello,manifiesta que frenar la despoblación debe ser "a prioridade" . Para ello, pide "orzamentos axeitados" para dotar de servicios dignos en los núcleos "equiparables aos das vilas e cidades para que a xente nova quede ou volva ao rural".

CAMBIAR MENTALIDADES

Lois aboga por buscar un cambio de mentalidad de los ciudadanos. "Convertémonos en desertores do arado", dice Lois, que mira al norte de Europa, "onde valora cada vezmáis vivir en núcleos pequenos".

INMIGRACIÓN

Con la llegada de los refugiados en la flotilla Aquarius a las costas valencias, se ha abierto el debate sobre la posibilidad que la inmigración ofrece ante el declive demográfico, habida cuenta de que la repoblación es algo que los expertos ven fundamental. Rubén Camilo Lois apuesta por que "se abran as portas" pero con gestión: "Non é bo meter 5.000 inmigrantes nun concello, porque acaban formando guetos. Se Ourense acollese 150, estaría ben que 50 fosen á cidade e 100 se repartisen por puntos do rural. Vanse adaptar mellor e son máis natalistas".

El sociólogo de la Universidad de Vigo Alberto Saco también señala la necesidad d una "regulación y organización de los flujos migratorios" como "asignatura pendiente". Cree que hay que crear "perfiles y nichos laborales" y combinar la inmigración con la repoblación "para llenar huecos del mercado de trabajo". Y dice: "Que no sea atractivo venir en patera porque haya otras opciones".

APOYO A LAS FAMILIAS

Las familias quieren más hijos, pero no pueden. Eso dice Alberto Vaquero, profesor de Economía Aplicada y miembro del grupo GEN de la Universidad de Vigo, que ve necesario "iniciativas que refuercen el apoyo a las familias". Pide, entre otras medidas, más transparencia en la información, "con presupuestos detallados a nivel fiscal y de gasto para las familias"; horarios laborales más razonables e incentivar medidas de conciliación familiar; duplicar las deducciones tributarias por hijos en el IRPF, o facilitar la emancipación de los jóvenes.