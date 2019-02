Calma ante un hipotético “sablazo" a los padres de la escuela concertada

Tranquilos y con calma. Así se muestran los padres y madres de alumnos de los centros educativos concertados de la provincia –30 en total– en los que cursan sus estudios más de 5.000 escolares. Las declaraciones de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desataron las alarmas sobre la posible ilegalidad de las desgravaciones que los padres hacen desde hace 20 años por las "donaciones voluntarias".

Desde la Federación de Asociaciones de Padres de Colegios Concertados y Privados de Ourense mostraron "tranquilidad" respecto a esta cuestión. "Los centros privados suelen tener fundaciones a través de las cuales se canalizan estas donaciones, que se emplean para realizar mejoras", explica Mario Fernández, secretario de la federación y del Anpa de Carmelitas.

María Jesús Montero indicó el pasado martes que las familias que se hayan desgravado en el IRPF las cuotas satisfechas a los colegios concertados deberán devolverlo mediante una declaración complementaria porque no se trata de donativos con derecho a deducción, y añadió que esta ha sido siempre la interpretación de la Agencia Tributaria.

Dijo Montero que algunas familias han desgravado las cuotas "como una donación, cuando en realidad se trata de un dinero que se entrega a cambio de una prestación y no puede seguir estos parámetros". En todo caso, para no prender la mecha de la desazón, matizó que la mayoría "han desgravado estas cuotas adecuadamente".

Cierta preocupación

Los padres reconocen que "hay preocupación en el sentido de que hay colegios que no tengan fundaciones, pero gran parte de ellos, al menos los religiosos, sí las tienen, por lo que entendemos que mientras no se toque la Ley de Mecenazgo...". Fernández matiza la opinión del colectivo de padres de la escuela concertada: "Las donaciones se realizan por los conciertos son escasos y a los colegios no les llega para mantener las instalaciones".

Invita a padres y madres ourensanos a acercarse a las Anpas y colegios para resolver dudas. En todo caso, subraya Fernández que "esto no es nada nuevo, sino más bien unas declaraciones de la ministra que tendría que haber pensado".

En este sentido, los colegios han empezado a reaccionar para llamar a la calma. En los Maristas transmitían a los padres en sus vías de comunicación que "es una respuesta del Gobierno (...) que se limita a recordar los preceptos legales en vigor, que no han sufrido variación desde 2002 y cuyos requisitos son respetados".

En este sentido se remiten a las explicaciones del colectivo Escuelas Católicas, que llama a la "prudencia" y a la "tranquilidad", al igual que otro de los grandes centros, como Salesianos,que recalcó que "no se ha producido ningún cambio en la ley" y que las donaciones se han hecho con carácter general "desde hace 20 años". Por ello, su director, Lupicinio Peña, ha informado a las familias pidiendo "tranquilidad", ya que "siempre que cumplan los requisitos previstos –voluntariedad y sin exigencia de contraprestación–, dichas aportaciones voluntarias pueden ser objeto de desgravación".

Cómo se hace

"Cuando una persona quiere meter como donación algo que es el pago de actividad extraescolar o comedor, eso no se puede. Pero las donaciones que se están haciendo en cada centro, mientras se puedan acoger a la Ley de Mecenazgo tienen validez y no hay ningún problema. Está muy controlado, se manda un certificado de la donación y, además, el centro que recibe las donaciones hace una declaración nominal de quién ha donado para que aparezca en el borrador de la declaración de la renta", añade. Incide en la voluntariedad de las aportaciones. "Hay gente que las hace y otra gente que no, unos hacen menos y otros más. Se hace siempre libremente, y la prueba de que es libre es que hay gente que no las hace. No tiene nada que ver con actividades o el comedor, que se domicilian. La norma está clara y en Salesianos y en cada colegio, cada uno tendrá la conciencia muy tranquila.

Otros centros concertados de la provincia, como el Luis Vives o el Guillelme Brown, afirmaron no utilizar prácticas como las de las donaciones, por lo cual no consideran que esta noticia tenga ningún efecto sobre ellos.

Padres dubitativos

Un padre de un colegio concertado de la ciudad reconocía a este periódico "que las aportaciones voluntarias se hacen desde hace años, es una práctica común, aunque en ningún caso obligatoria, ya que algunos se niegan y no pasa nada". En todo caso, uno sí reconocía que "posiblemente tras esto dejemos de pagar", aludiendo a que sus gestores así se lo han recomendado.