Tras la cámara del ourensano Miguel Auria

Miguel Auria comenzó a estudiar en el conservatorio a los ocho años, pero la fotografía llamó a su puerta a los "veintitantos". Siempre había sentido atracción por las artes plásticas y acabó estudiando en la Antonio Faílde por mero interés, sin intención de profesionalizarse como fotógrafo. Pero cuando algo gusta, y de verdad, hace que quieras más, y fue eso lo que hizo que acabase editando una revista online (www.caleidoscópica.gal), siendo finalista de algún certamen y exponiendo con otros autores en salas como el MAC de Coruña, el Marcos Valcárcel en Ourense o el Torrente Ballester de Ferrol. En el Espazo de Arte Roberto Verino expone por primera vez en solitario.

"Nihil" es el nombre de su muestra ¿qué imágenes recoge?

En "Nihil" retrato a través de la ventanilla de un tren en movimiento, jugando con la idea de seccionar un instante en el contínuo del tiempo. De la fotografía me seduce esa relación entre dos tiempos, el pasado y el instante, uno se eterniza y otro se deja escapar. "Nihil" es una referencia filosófica hacia corrientes existencialistas. En mis imágenes el espectador viaja a través de la niebla para descubrir que al final ni hay nada, ni somos nada.

¿A que se debe el nombre de “Nihil"?

"Nihil" nace de la sinestesia, que es la experimentación de dos sentidos que funcionan mezclándose entre ellos. En este caso el origen de las imágenes es el cuarto movimiento de la Sinfonía nº3 en Re menor de Gustav Mahler, un movimiento que, en su momento tuvo por título, “Lo que me dice la noche”. La voz y los acordes con los que empieza evocan la inmovilidad de la noche, la misma sensación de quietud que busco transmitir en las fotografías. Una alegoría nietzchiana en la que a través del sufrimiento conseguimos entrever la eteridad en una belleza generadora de dolor.

La muestra le valió ser reconocido como finalista del Premio Galicia de Fotografía Contemporánea, ¿qué supuso para usted ese reconocimiento?

Que alguien empatice tanto con tu obra como para terminar seleccionado es ya de por si emocionante, y exponer apoyado por el Outono Fotográfico es una gran oportunidad, aún cuando el festival haya desaparecido en esta edición. Además, ser premiado en "casa" siempre es un orgullo.

¿Qué significa para usted la fotografía? ¿qué le aporta?

La fotografía no deja de ser un lenguaje y una de las cosas más interesantes en este siglo es que está al alcance de cualquiera. Entenderla como lenguaje implica abrir la percepción a otras sensibilidades y discursos, y esto me permite relacionar distintas disciplinas artísticas. Viniendo del mundo de las artes escénicas, me interesa el falso control sobre el tiempo que se crea cada vez que disparamos la cámara. La sensación de eternidad contenida en una imagen fotográfica.

Supongo que, en cierto modo, es también una válvula de escape a su día a día.

¿Sigue algún hilo conductor en sus fotos o hay algo que le inspire especialmente?

Trabajo a través de la sinestesia, que es la experimentación de dos sentidos mezclándose entre ellos, por lo que la mayor parte de mis imágenes están relacionadas con música. Como comenté, en "Nihil" las imágenes se relacionan con una sinfonía de Mahler basada en textos de Nietzsche. También he trabajado sobre el "Winterreise" de Schubert o la Metamorfosis de Strauss.

¿Alguna de sus ideas son fruto de un estudio previo o siempre surgen naturalmente?

Las imágenes muchas veces surgen solas, como en este caso al disparar a través de la ventanilla de un tren en movimiento. Otra cosa son los proyectos fotográficos, donde el discurso siempre está muy reflexionado. Como fotógrafo me interesa más esta parte que sacar simplemente fotos bonitas y con una exposición correcta.

La eterna pregunta, ¿el fotógrafo nace o se hace?

Todo se aprende y a fotografiar también. Contar algo con imágenes es más complejo, pero nadie nace sabiendo hacerlo. Como mucho con un poco más de intuición.

¿Algún proyecto a corto plazo?

Continuar fotografiando y haciendo y escuchando mucha música.