Videoxogos e comida se unirán na Ourense ICC Week 2017

Este xoves se presentou o avance da "Ourense ICC Week do 2017" que se celebrará entre o 2 e o 7 de maio. Un acto que contou coa presencia do presidente da Deputación de Ourense, Manuel Baltar, e dos coordinadores desta actividade, Juan Rivas e Manuel Araújo.

Manuel Baltar dixo que este ano a imaxe da ICC Week “céntrase no rural e no noso patrimonio histórico-cultural, co campamento romano de Aquis Querquennis, en Bande, como protagonista, logo de que as anteriores edicións tivesen como imaxe a Ponte do Milenio e o edificio Viacambre”. O propio Baltar expresou a importancia desta cita que ten como obxetivo potenciar "a economía e o Turismo laranxa".

Xornadas, mesas redondas e debates sobre audiovisual, industria TIC, música, xestión cultural, deseño gráfico, publicidade, literatura, artesanía e arquitectura, conforman o programa de actividades, entre as que destaca a celebración dunha “Lan party” (denominada ICC Technium 2017), un gran encontro de ocio dixital que reunirá no polideportivo do Campus de Ourense a centos de mozos cos seus ordenadores para compartir información e xogos e celebrar torneos e concursos. Unha actividade na que "agardamos reunir a uns 500 participantes”, explicou Manuel Araújo.

A inscrición poderá realizarse a partir do vindeiro 8 de marzo a través da web ourenseiccweek.com. O evento contará con torneos dos principais e-sports, por equipos e individuais, tanto en PC como nas distintas consolas, e máis de 4.000 euros en premios.

Outra das novidades será a gastronómica: a ICC Week dedicará parte do seu programa a analizar as últimas tendencias na vangarda culinaria, “contando coa presenza de cociñeiros e xornalistas especializados, entre os que figuran Alfonso López, Pepe Solla, Javier Olleros, Mónica Escudero, e os chefs do restaurante “Nova” de Ourense, Dani Guzmán e Julio Sotomayor”, explicou Juan Rivas. Esta xornada gastronómica incluirá tamén unha visita aos tradicionais fornos do Pan de Cea.