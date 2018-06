Campbell: "La sanidad debe ser clave para detectar el abuso"

La afamada profesora de la Universidad John Hopkins Jacquelyn C. Campbell fue nombrada ayer doctora "honoris causa" por la Universidad de Vigo, el vigésimo octavo reconocimiento de estas características y el primero que se celebra en el Campus de Ourense, al partir la iniciativa de la profesora María Lameiras, del departamento de Análise e Intervención Psicosocieducativa.

Visiblemente emocionada, con lágrimas en los ojos tras la ceremonia que certificaba su ingreso en la institución académica, Campbell destacó que España "puede liderar el movimiento feminista en la actualidad". Además, en relación con la acogida del "Aquarius" en los últimos días, pidió "disculpas" por las políticas de Estados Unidos en relación a la inmigración.

Su trabajo para visibilizar la lacra de la violencia machista centró su discurso, que incidió en los efectos traumáticos "en la fisiología de las mujeres". Además, por su condición de enfermera, Campbell instó a luchar por un método mixto para combatir esta violencia.

"Aprendí a combinar la ciencia con la compasión para entender lo que se necesita para ayudar a las mujeres", comentó la nueva miembro de la UVigo, que contó cómo una de sus alumnas fue asesinada por su pareja.

"Necesitamos detectar el abuso pronto para prevenirlo y aquí el sistema sanitario debe ser clave. Esto debe ser un trabajo de todos", añadió Campbell.

María Lameiras, la madrina: "Ten un claro compromiso"

María Lameiras, madrina de la homenajeada, loó la figura de Jacquelyn C. Campbell, "unha inspiración por pór no foco un tema como a violencia de xénero, o tipo máis frecuente e que provoca maior sufrimento e malestar no mundo".

La docente ourensana subrayó que Campbell "representa o xenuino compromiso necesario" en la lucha por la igualdad real.

En este sentido, destacó que "a relevancia das súas investigacións" le llevó a ser reclamada por instituciones como el Congreso norteamericano.