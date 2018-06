“Campeones" de cine y retranca

Aún echan "Campeones" en el cine de Ourense y Tomás todavía no ha ido a verla con sus chavales. Míster, ¿cómo es esto posible?

Javier Fesser, el director de esta peli en taquilla, encontró su historia en un equipo de baloncesto de personas con discapacidad intelectual: el Club Deportivo Adeses de Burjassot, en Valencia. Fesser habla de diversidad con humor y ternura a través de Marco, el entrenador que tiene que hacerse cargo de este equipo para evitar la cárcel, y el resto de jugadores, un grupo singular. Lo que no sabe el cineasta es que en Ourense pudo encontrar a otros campeones, igual o más de rabudos que sus protagonistas, y a los que les vale tanto el baloncesto como el fútbol. O la natación.

"¡1,2,3 As Burgas!", gritan al unísono Bruno, Víctor, Raúl, Miguel, Luis, Manuel y Daniel. Son los jugadores de la Asociación Club Recreativo As Burgas, situada en A Valenzá, que se toman un descanso durante un improvisado entrenamiento. Faltan Carlos, Andrés y Emilio, que están a otra cosa. Quizás al fútbol. "E que aquí vanse cambiando todos, os do fútbol pasan ao baloncesto, os do baloncesto pasan ao fútbol. Sonche así. Tamén fan natación", cuenta Tomás, el "míster", que se aleja para no posar en la foto. De nada le sirve, pronto le reclaman. "Venga, venga, tú también, míster", le obliga uno de los jugadores a moverse hasta el centro de la cancha, donde se cuadran para el retrato de equipo. "Ti sae de aí que non es o míster", le reprocha entre risas el entrenador a uno de los chicos, que quiere llevarse el protagonismo en la foto. El resto rompe a carcajadas y se coloca, aguantando la risa bastante bien.

La mayoría son de Messi y de Neymar; las conversaciones entre ellos les delatan. Y que Brasil les haya ganado a los ticos en el partido del Mundial del pasado viernes también les pone contentos. "¡Perdió Costa Rica!", se echa las manos a la cabeza uno de ellos. Luego se ríe y confirma que va a muerte con Brasil. "Nosotros perdimos ayer en Cedeira...", se lamenta. "Perdimos, perdimos", se acuerdan los demás. "Non sempre se pode ganar", les recuerda Tomás, el entrenador. Pero ellos siguen fastidiados, son de ideas fijas. "En Burela temos o seguinte partido", cuenta Raúl. "Pero ese é de fútbol sala...", le corrige el míster, que está encantado con que sus chavales le peguen a todos los deportes. Qué joyitas se ha perdido Javier Fesser en Ourense.

“fixémonos todos amigos"

Los de As Burgas juegan en la liga Special Olympics, tanto de baloncesto como de fútbol sala. "En baloncesto ganamos un partido y perdimos dos, ya no jugamos hasta septiembre. De momento vamos de segundos, y en fútbol sala de primeros", explica Tomás, el entrenador, mientras los chicos juegan en la cancha y charlan entre ellos. "¡O coche, o coche, míster!", le gritan para que vaya a abrir la puerta a alguien y poder jugar un rato más. "Cando collen un balón xa non hai quen llo quite", dice Tomás, que consigue sentarlos un momento.

"Eu non sei canto tempo levo no equipo, creo que dende o 92", dice Miguel, el pívot. Y el veterano. Es el único que queda del primer equipo de As Burgas formado en los 90. "Non cambiei nunca de posición", explica tajante el jugador que ha visto pasar a sus compañeros por el equipo. Algunos hasta se han jubilado. "Un marchou porque dixo que era moi maior", recuerda el entrenador.

"Yo también soy jugador de baloncesto, algunas veces vamos a juegos olímpicos de baloncesto", dice Daniel, por la liga "Olympics".

"Yo juego a fútbol y a baloncesto. De delantero y de defensa. En baloncesto, defensa atrás", explica Bruno. "En baloncesto xogas de base", le corrige un compañero. "Eso, eso".

Luis no se moja: "Eu prefiro os dous, o fútbol e o baloncesto". Igual que Manuel: "Estou contento cos dous deportes". Raúl y Víctor les secundan. Dicen que les gusta estar en el equipo porque "todos nos fixemos amigos, somos compañeiros".

"Pórtase ben. Non dicimos nada malo del", sonríen refiriéndose a Tomás, su entrenador, al que ningún juez, como en la peli, le ha obligado a hacerse cargo de este equipo de personas con discapacidad intelectual. Puro compromiso voluntario. "A xente ten moitos prexuizos", cuenta. Poco hay que añadir. Hay que verles. Es la vida real, delante de la pantalla. n