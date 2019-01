Cara y cruz: precariedad para los sindicatos, senda alcista para los empresarios

Pedro Barreiros, secretario de Comisiones Obreras pone especial énfasis en la debilidad del tejido productivo. En su opinión "o emprego que se crea é precario e temporal", recordando que "o 89% dos contratos asinados endecembro novamente foron temporais e a xornada parcial", lo que ocasiona "que parte das xeracións máis novas viven na precariedade permanente, cunha sensación de perda de expectativas de vida relacionada co prezo da vivenda e dos alugueres, a rotación laboral e os baixos salarios.

Anxo Pérez Carballo, de la CIG, se pregunta "como se entende que se asinen máis de 80.000 contratos nun ano, para acabar reducindo o número de parados en pouco máis de 800 persoas". En su opinión "a explicación non é outra que o abuso da temporalidade, a precariedade elevada ao grado máximo, e o fracaso absoluto das reformas laborais que desde 2010 empobreceron á clase traballadora e lle arrebataron dereitos e conquistas que melloraban as súas condicións de vida e de traballo".

Mensaje similar se transmite desde UGT. Mario Franco, secretario de este sindicato en Ourense aprecia que "Non se pode saír diste pozo con contratos de traballo ligados a campaña de Nadal ou a tempada estival nun sector no que o único que abunda son salarios baixos, recorte de dereitos, e perda da calidade do emprego. Recuerda que el sindicato viene alertando de que "con esta política de emprego solo se xornaliza o mercado, se recortan dereitos e se empobrecen ós traballadores.

Sin embargo, en el otro lado de la balanza se sitúa la opinión de representantes sindicales. La CEO cree que "los datos del mes de diciembre son positivos y confirman la buena evolución del mercado laboral, en línea con el resto del año, que se cierra con balance positivo para la provincia". Incluso ve "más positivo todavía el incremento de afiliaciones a la Seguridad Social, que en España supera ligeramente los 19 millones de personas".

Lois Babarro, de la Asociación de Jóvenes Empresarios asume que "quedan retos importantes como la temporalidad", pero ve "una tendencia muy positiva que espero continúe en el 2019 siempre que las cifras de crecimiento sigan por encima del 2%". Eso sí, indica que hay que estar atentos a situaciones como el Brexit a nivel internacional y a la estabilidad política española.

Luis Rivera, presidente de los empresarios del centro de la ciudad alerta que "no debemos olvidar que aún hay 3,2 millones de parados por eso consideramos indispensable el impulso del mercado laboral mediante reformas que favorezcan la reactivación y una de ellas es la reducción de costes para poder subir salarios y crear empleo". n