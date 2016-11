Los carballiñeses pedirán la "total libertad" de su vecino detenido en las Marchas de la Dignidad

Una manifestación recorrerá esta sábado O Carballiño (Ourense) en apoyo a Emilio Cao, el vecino de este municipio que fue detenido en las Marchas de la Dignidad en Madrid en 2014, con el fin de reclamar la retirada de cargos y la libre absolución para un joven al que el fiscal pide cinco años y ocho meses de prisión.



Este miércoles, miembros de la Columna Galega das Marchas da Dignidade se han concentrado en la Praza do Obradoiro, en Santiago, para informar sobre la movilización que llevarán a cabo el 3 de diciembre en O Carballiño. En la pancarta que portaban se podía leer `Non á represión. Todos somos Emilio Cao`.



El 22 de marzo de 2014, Emilio Cao, un joven de 18 años de O Carballiño perteneciente al colectivo Estudantes sen Futuro, participó junto a miles de personas en las Marchas de la Dignidad que confluyeron en Madrid, en donde fue detenido, al igual que cerca de una treintena de personas --junto a dos gallegos más--, acusado de cargos como agresión a un agente, que niega, en el marco de los disturbios ocurridos.



En declaraciones a Europa Press, el propio Emilio Cao, que se encontraba entre los presentes en el Obradoiro este miércoles, explica que "está a la espera" de saber qué ocurre con su caso, ya que no le ha llegado notificación "de cuándo" puede ser la apertura de juicio, "ni de qué manera, ni en qué lugar".



"El abogado dice que no me preocupe, que no me va a pasar nada, pero esto es una ruleta", apunta este joven, que agrega que: "Siempre tienes la mosca detrás de la oreja, porque nunca sabes cómo se pueden desarrollar los acontecimientos".



"A pesar de todo, a pesar de la represión y de los intentos inquisidores por parte del Estado de frenar la movilización popular, voy a persistir y a seguir organizado políticamente", deja claro Cao.



MANIFESTACIÓN



La protesta saldrá de la plaza mayor de O Carballiño a las 12,00 horas del sábado, en una manifestación que los organizadores prevén que sea "masiva", pues consideran que "no hay solución sin movilización".



En declaraciones a Europa Press, Manolo Caamaño, uno de los portavoces de la Columna Galega das Marchas da Dignidade y miembro de la CUT, ha destacado que saldrán a la calle "contra la represión que se está ensañando contra un vecino de O Carballiño", "un compañero que simboliza la locura que representa el régimen por la vía represiva".



También ha acudido a dar su apoyo a esta protesta la diputada de En Marea Eva Solla, quien ha demandado la "absolución de las penas que se piden" a este joven, al tiempo que ha cargado "contra la ley mordaza".



"No vamos a tolerar nunca que un montaje policial al final de una manifestación, que fue totalmente pacífica, le vaya a servir a estos represores, a estos Torquemadas del siglo XXI, para enchironar a un chaval de O Carballiño", sentencia por su parte Ángel Valladares (CGT).



Asimismo, el Sindicato da Elevación pide la "liberación total" de Cao, al tiempo que indica que las libertades "no pueden estar limitadas por leyes absurdas" que coartan la reivindicación de derechos como "dignidad, pan y techo".