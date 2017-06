La caridad en territorio bancario

LUNES, 5 de junio | Entre colonos o amigos estilo Viernes

Los deseos de repoblar el rural nos llevan a ver colonos en donde solo hay románticos. El periódico rescataba un clásico sobre las jóvenes sonrisas que retornan a la aldea, como los buscadores de oro en la conquista del oeste americano. Llegan oyendo voces de felicidad, como aquellos que soñaban con encontrar pepitas del dorado metal a la orilla del río o en las profundidades de la mina. Entonces, como ahora, no se forraron los buscadores de oro, sino los vendedores de picos y palas. Hay algo del personaje de Daniel Dafoe en los jóvenes que escapan de la ciudad. En la realidad lo hacen por elección, en la novela Robinson Crusoe el naufragio le obligó a vivir más de dos décadas en soledad, sin saber que había otros pobladores. El náufrago inglés acaba trabando amistad con un prisionero que escapa de la tribu caníbal de la isla. Lo conoce en viernes, por eso le llama "Viernes". A los aventureros del rural del reportaje del periódico del lunes podremos llamarles lunes porque los identificamos ese día. Ojalá que no sean simples náufragos, sí colonos de una tierra aún fértil, con otro tipo de oro.

MARTES, 6 | Recuento de bajas tras la crisis

Dijo la CIG que Ourense perdió mil empresas desde el 2008. Un millar de centros de trabajo y un sindicalista menos durante el mismo periodo. Etelvino Blanco, secretario comarcal del sindicato nacionalista, leyó su último epitafio económico antes de retirarse y cobijarse bajo el paraguas del Estado del bienestar. Se va un sindicalista de raza, con callo de sujetar el megáfono, afónico de chillar lo de "¡compañeiros do metal!" O vociferar: "¡PSOE, PP, a mesma merda é!". Se va después de pedir que "¡obreiro parado, patrón colgado!". Impagable jerga la sindical, incompatible con la poesía, sí con la épica, también con aquella retórica que veía en el empresario la reencarnación de Belcebú. Etelvino Blanco pasa a la reserva, como los generales romanos o sencillamente como los toreros que ya están llenos de costurones. "Nunca pensé en anunciar mi retirada. ¿Hay algún pintor que haya dicho que este es su último cuadro?", dijo el inefable Curro Romero. ¿Volverán otros etelvinos? Difícil. El sindicalismo de hoy es otro, más modulado. Está más solo, para entendernos. Guarda más silencio. El torero de Camas dijo que "el público que más me gusta es el del tenis". Lo decía porque no suele chillar, en el coso sí se abronca. El sindicalismo está ya más cerca de la pista central de Roland Garros que de los jaleos del tendido del 8.

MIÉRCOLES, 7 | La caridad existe, la injusticia también

Algunas viñetas de El Perich eran saetas que te entraban por el espacio intercostal, mortales de necesidad. Este catalán de innumerables registros deleitó con sus dibujos que eran auténticas cargas de profundidad. "La caridad es la única virtud que precisa de la injusticia", escribió. Cáritas, origen latino de caridad, tuvo que atender a más de 20.000 ourensanos el pasado año. Cuando la institución de la Iglesia llega es que otros mecanismos anteriores han fallado. Si pagan un recibo, abonan un alquiler, gestionan una ayuda, es que las instituciones públicas no estuvieron a su altura. La memoria de Cáritas es cada año como un retortijón para las administraciones, pero ahí está. De todos modos, me quedo más con esa Cáritas proactiva, que enseña a pescar en vez de poner el pescado cocinado y sazonado en la mesa. La que tutela proyectos, la que rescata a personas de su involución crítica para decirle que hay círculos que son virtuosos. También ahí solapa funciones de la Administración y lo hace porque sus usuarios han llevado algún que otro portazo de la fría burocracia pública. Esa es la más valorada, la más valorable, porque de lo contrario estaríamos esperando de Cáritas un permanente ejercicio de caridad, que vale como virtud, pero soluciona poco. También dijo El Perich que "un político es el tipo que tiene soluciones cuando está en la oposición y problemas cuando está en el gobierno". Para el caso que nos ocupa, todos gobiernan.

JUEVES, 8 | Esperando, por si viene John Dillinger

Algunos bancos han hecho algunas cosas rematadamente mal. Algunas empresas han hecho algunas cosas rematadamente mal. Los primeros han encontrado la comprensión pública y el dinero de todos para ir a su rescate. Las segundas han pagado con su supervivencia su impericia para navegar por la tormenta de la crisis. El Popular, acabó por caer en las manos del Santander. Miles de inversores atrapados, trabajadores que miran dónde queda la oficina del Inem. El Popular arrastra con él al Pastor, el Último Mohicano de un poder financiero y una representación empresarial gallega que ha ido diluyéndose y colándose por el desagüe de la globalización. Los bancos, esas impersonales entidades de bella publicidad y pésimas formas con sus clientes, son incapaces de desprenderse de su histórica imagen de reencarnación de la usura. Estos días muchos clientes se apostaron ante la sucursal esperando que llegase el famoso asaltante de bancos americano John Dillinger: "Guárdeselo, yo vine por el dinero del banco, no por el suyo", dijo.

VIERNES, 9 | La guerra no debe ser la de los precios

Se han colado por las rendijas del libre mercado y se han hecho fuertes. Empezaron con bazares y ya se han hecho fuertes en el textil y el bricolaje. El comercio chino gana por precio, solo por precio. A la guerra de empobrecer un producto nadie le va a ganar. Esa no debería ser la guerra.

SÁBADO, 10 | Nos vamos acabar confundiendo, verás

Famosa la frase tan viral de la "droja en el colacao", dicha por José Tojeiro, ya fallecido por cierto. Ahora van camino de la fama también las copas de un pub ourensano en las que se coló alguna sustancia, no cacao, precisamente. Acabaremos dándole la vuelta a la historia y leyendo a que a alguien le han echado, sin darse cuenta, colacao en la droja.