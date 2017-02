Carlos Maldonado: “Me encanta Ourense, nunca me puedo ir sin tomar una tapa de pulpo"

Desde Toledo, Carlos Maldonado, ganador del concurso de televisión MasterChef 2015, viajó hasta la capital de As Burgas para ponerse en los fogones de Singular Kitchen en la 18ª edición de Xantar. "Vengo a enseñar mi concepto de cocina pero, sobre todo, a ver a la gente de Ourense. Hace un año que no vengo y ya tenía ganas de ver estas tierras tan bonitas. Nunca me voy sin tomar una tapa de pulpo".

¿Qué cocinó?

Algo muy rarito (entre risas). Es como una ensalada de calamar con verduras y con una vinagreta de miso. Lleva un caldo de manzana y vino, con un toque de vodka y tabasco. Está buenísimo. Es una mezcla peculiar y divertida, que refleja nuestra forma de cocinar.

¿Cómo define su cocina?

Los platos que quiero llevar al restaurante y en el food truck son el concepto que tengo de la vida. Estamos en unos tiempos en los que tenemos que derribar las fronteras gastronómicas, sin olvidar de dónde uno viene. Intentamos siempre llevar eso al plato, con nuestro toque gamberro y canalla presenten en todas nuestras recetas.

Panamá es el país invitado en esta edición de Xantar. ¿Conoce la cocina panameña?

La conozco muy poco pero me pasaré por su stand.

¿Cuál es su plato favorito?

Depende del sitio en el que esté. Aquí en Ourense es el pulpo. Si voy a Ávila, el chuletón de Ávila. En mi tierra, quiero un buen pisto manchego, y si voy a la playa, una paella. Pero, ante todo y por encima de cualquier cosa, una buena compañía. Creo que es la mejor forma de disfrutar de una comida.

¿Y la comida más extraña que ha probado?

La comida más rara que he probado son bichos. Hicimos una cata y la cucaracha de agua es muy dura de comer. Los chapulines están muy buenos, sobre todo al curry. Las larvas de la miel también están bien.

¿Por qué chef?

Todo cocinero parte de que le tiene que gustar comer. Partimos de que somos unos tragones y nos gusta comer, por lo que llega el momento en el que tenemos que cocinar nosotros mismos y no nos queda otra que meternos en los fogones. Entonces disfrutamos cocinando, porque disfrutaremos comiendo. Y es ahí cuando quieres convertir esa pasión en profesión. Yo lo he conseguido gracias a Masterchef, me ha dado esa oportunidad.

¿Es complicado hacerse un hueco en este sector?

Muy complicado. Hay dos tipos de cocineros ahora. Los que han partido de ser cocineros y ahora se han hecho famosos. Y gente como yo que hemos empezado la casa por el tejado; es decir, hemos partido de la fama y luego hemos tenido que ser cocineros. Mi objetivo ahora es ir apartando esa marca de "Carlos el de Masterchef" y crear la tuya propia y demostrar que eres cocinero más que showman.

¿Cuáles son sus proyectos para este 2017?

En mayo espero abrir un restaurante en Talavera de la Reina. Empecé con un food truck. Llevamos un año moviéndonos por España. Pero creo que puedo aportar a la cocina algo más que las hamburguesas, de las que estoy, por cierto, muy orgulloso. Por eso quiero llevar mi cocina al restaurante, a un sitio pijo.