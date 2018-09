Carmen Avendaño: "Con una camiseta de Miñanco, ¿Sabe el chaval qué lleva ahí?"

Cuando parecía un tabú, una mujer como Carmen Avendaño (Vigo, 1954) cogió la bandera de la lucha contra el narcotráfico en la costa gallega. Presidenta de la Fundación Érguete, dedicada a la formación e incorporación al mercado laboral de personas en riesgo de exclusión social, y consejera del Real Club Celta, llega a Ourense invitada por la ejecutiva del PSOE de la ciudad, que a través de su área de Política Social ha organizado mañana (20,00 horas) una conferencia en el centro cultural Marcos Valcárcel titulada "A influencia do narcotráfico na política galega", un tema de actualidad a raíz del libro "Fariña" y su adaptación televisiva.

¿El narcotráfico influyó en la política?

Está claro y es evidente. La convivencia, ya con el tabaco, existía. Esas relaciones siempre estuvieron ahí, algunos representantes fueron investigados y sentenciados. Los jóvenes seguro que no lo recuerdan, pero cuando ganaba un partido político los narcotraficantes decían "ganábamos nosotros". Había cosas muy llamativas. Seguramente no conocieran el daño que producían. Sin querer vanagloriarnos, contribuimos a crear un estado de opinión.

¿Y esa influencia se mantiene?

La conciencia social en Galicia es muy superior al resto de España. Hay drogas pero también más formación y responsabilidad por los consumidores. No es tan dramático, agujas compartidas, la lacra del Sida. Sigue existiendo un consumo importante pero no se visualiza, antes se hacía en la calle, ahora en pubs o casas privadas.

Y este "boom" de las series como Narcos o Fariña, gente con las camisetas de Sito Miñanco, Pablo Escobar. ¿Preocupa?

Me llama la atención. Me dan ganas de parar a los chavales y decir: "¿Sabes lo que llevas ahí?". Y darle una lección sobre las consecuencias de esos señores, su bienestar y riqueza a costa de la vida de mucha gente. Se debería insistir mucho más desde las familias, educadores y políticos. No dramatizar, pero sí hablar con seriedad de quiénes son esos personajes.

¿Delincuentes?

Claro, lo único que querían era dinero y poder y es lógico que la gente joven quiera tener eso. Recuerdo entrevistas en Vilagarcía hace 30 años y era habitual que dijeran que querían ser de mayor traficantes, para tener un coche de puta madre, putas. Era la visualización del bienestar, riqueza y poderío en su entorno. Por eso, la educación es clave.

¿Se considera una pionera del feminismo? No debió ser nada fácil liderar un movimiento de estas características.

No, yo me considero una persona con participación. Tenía un padre muy de derechas y dictador y siempre fui contestaria desde niña. Soy un tipo de persona que cuando creo que puedo participar en algo que está haciendo daño, soy decidida. En algún trabajo igual. Fui contestaria toda mi vida, soy la mayor de diez hermanos y siempre me tocó un poco orquestar. Es de nacimiento.

¿Llegó a temer por su vida?

El miedo nunca me paralizó y eso que me cortaron dos veces los frenos del coche. El único día que tuve pánico de verdad fue cuando iba con mi hijo pequeño que tendría seis o siete años, me crucé con un individuo después de comprar y se quedó mirándome fijamente y me entró un miedo atroz porque le hiciera algo a mi hijo o a mí y que él lo presenciara. Es el único momento de temor real. Era por mi hijo. Cuando se hace las cosas en las que uno cree no hay que tener miedo.

¿Legalizaría las drogas?

Tengo serias dudas. El hachís está prácticamente legalizado pero no creo que haya un sistema adecuado para comercializarlo, porque conduciría a otras historias, para conseguir eso hay que controlar a los productores, porque mucha gente vive mal y lo necesita. Es una reflexión política de altura y no veo esa intención por ningún lado.

¿Las condenas penitenciarias son adecuadas?

Hoy (por ayer) puse la tele y hablaban alarmados de un hombre que quedó en libertad por un asesinato después de 23 años. Si pides más piensas en la cadena perpetua y yo creo que eso no se puede defender. 23 años es muchísimo tiempo y dentro de lo que es el régimen penitenciario está justificado. Cualquier persona debe tener la oportunidad de resarcirse, no creo en la cadena perpetua para nadie, ni con los narcotraficantes. Lo que sí creo es que se debe aplicar con igual generosidad a unos y otros. Los que tienen más medios cuentan con prebendas que otros no, existe el soborno. Sí creo que ahí tienen una cierta facilidad.

¿Hay mucha demagogia en este tema?

Sí, la gente que no conoce los temas es fácil que sea visceral.

¿Y los políticos?

Entran en ese juego muchas veces por llamar la atención, echándose en cara cosas que se deberían debatir de una forma sensata. Jamás he dicho nada cuando alguien cumple su condena y sale, nunca critiqué esa libertad.

La Fundación, consejera del Celta, la exposición pública. ¿Cansa?

Me encanta. Doy muchas charlas y no me cansa. En Bueu había el otro día 280 personas en una comida para oírme. Esta semana que viene tengo muchas más. A veces sí notas cansancio, pero entiendo que cuando la gente va tanto es que el tema sigue teniendo interés. No creo que vengan a verme porque sea guapa, sino porque tienen curiosidad.

¿Y entre los jóvenes?

Vienen bastante y me gusta mucho porque trato de normalizar mis contestaciones haciéndoles ver los riesgos y que sean conscientes. No soy represora, sé que la sociedad funciona así. Yo también intenté fumar de joven, la curiosidad es innata. Hay que explicar con tranquilidad las consecuencias.