Carmen Bolaños: "Vi incluso casos de suicidio por no poder afrontar el pago de la deuda”

¿Cómo empezó en la Plataforma de Retornados?

Nosotros íbamos a la Sindical y allí nos explicaban el problema y las posibilidades que había de reclamar. Yo había trabajado varios años como secretaria de la Dirección de Personal en la empresa Citroën, en Alemana, y de ahí me conocían muchos de ellos. El caso es que decidieron que podía representarlos y así empecé, en el 2014.

¿Cuáles considera sus mayores logros?

Sin duda el momento más satisfactorio fue empezar a ver cómo se llevaban a cabo las devoluciones de Hacienda a los compañeros, porque estaban en su derecho y así se lo dijimos en cada reunión que tuvimos. Contamos con apoyos, como el de Tareixa Paz, que nos dejó un local durante cinco años, y otros políticos que llevaron nuestro problema a los parlamentos gallego, nacional e incluso Europeo.

¿Y el peor momento?

Yo he llegado a ver incluso casos de suicidio, por no poder afrontar el pago de la deuda. Recuerdo el de una chica de 50 años, cuyo marido había muerto en una obra en Suiza y regresó para cuidar de su hijo. Cuando volvió se encontró con que Hacienda le reclamaba un dinero por lo no declarado de sus pagos en el extranjero, y al ver que no tenía más remedio que pagar, se quitó la vida. O el caso de otra mujer que tenía tres hijos a cargo y le reclamaban 14 o 15.000 euros por parte de Hacienda. Me llegó casi llorando diciendo que se había quedado sin un duro. Me apenó tanto que fui al banco y saqué 400 euros de mi cuenta. Cuatro o cinco meses después me los devolvió.

¿Y qué le ha quedado por hacer como presidenta de la Plataforma?

Lo cierto es que, a pesar de que hemos conseguido que los retornados recuperen parte de su dinero, en torno a siete millones están todavía pendientes y en manos de Hacienda, según nos han informado nuestros abogados. Por esta razón creo que es importante que todos estos emigrantes retornados de la provincia sigan saliendo a la calle en convocatorias como la del pasado miércoles frente a la delegación de Hacienda en Ourense, porque hemos demostrado que es la forma de hacer valer nuestros derechos, ese dinero que es suyo y que todavía hay muchos que no se atreven a reclamar por miedo; un miedo que hay que perder.