Carnaval diurno, más que vinos

Dice José Manuel Vázquez–Casiano para la mayoría de los ourensanos–que este año sale con sus hijos de Entroido. "Nunca querían venir conmigo, ahora ya empiezan a acceder", asegura el fisioterapeuta más "entroideiro" de la ciudad. Fue rey de estas fiestas. Se vistió de Castañera, de Madonna y de damas sin nombre. "De mujer, siempre de mujer". El año que le dejaron dar el pregón, le hizo un traje a unos cuantos en la Praza Maior. Él es uno de esos personajes modernos de los carnavales en Ourense.

Neo peliqueiros, pantallas y cigarróns. Respetando las distancias. Ciudadanos que reivindican el derecho al Entroido por el día. Porque la transgresión es para verla con luz diurna. Que moleste y haga reír. "O Entroido é libre", sintetiza Manolo Losada–Trangallán para la mayoría de los ourensanos–, otro ilustre con ingenio. Solo hay que verlo en la foto. De Chaplin en "El gran dictador", parodiando a Hitler dominando el mundo.

Casiano, en plan futurista

"Siempre hay algún personajillo de actualidad al que darle vida. Este año hemos escogido una línea futurista. Algo muy atrevido", anuncia Casiano. La "poca tela" es marca de la casa. "Voy a llevar un traje en honor a los diseñadores ourensanos que tenemos tan buenos. Adolfo Domínguez, Purificación García...", dice. En el estado del WhastApp tiene desde 2016: "Estou disfrazado". Sin más.

Trangallán, 70 carnavales

"Su estado de salud lo apartó un poco del Entroido, pero estuvo ahí siempre. Yo creo, confío, que un poco este año sí que sale", dice Casiano de Manolo Losada, "Trangallán". Él dice que no. "Hace 70 años que salgo al Entroido. Empecé de niño, cuando estaban prohibidos. Así que mira si me conocen o no en Ourense", bromea Trangallán, que regentó durante toda la vida el mítico bar de Vinos del mismo nombre, bien conocido por sus empanadillas. Detrás de la barra estuvo casi 40 años el hombre. Recuerda que unos clientes abrieron otro Trangallán en Londres en homenaje al local ourensano. "Fuimos a verlos y todo. Eran unos amigos del bar", cuenta.

El Trangallán inauguró en los 80 esa figura del "rey" de Entroido. Los disfraces de este personaje no pasaron nunca desapercibidos. Trangallán fue Nerón, Xan das Bolas o el león de la Metro-Goldwyn-Mayer. Y mujer, por supuesto. Flamenca, brasileña, dama antigua... "Creo que fue en el 75 cuando empezó el boom de todo el mundo loco por disfrazarse en la ciudad y fueron funcionando los carnavales. En Ourense están acabados, los echaron a perder".

Se queja de no ver el programa empapelando las calles ni el mismo ánimo de antaño. "El Entroido tiene que ser libre, y por todos los sitios. Nada de cerrar la Praza Maior", reivindica. "A censura non che é unha coña hoxe. Madre mía", ironiza.

Cuenta que llegó a salir hasta solo, y en los años de más prohibición. "Hasta estando en la mili", añade. Dice que este año no saldrá disfrazado, pero con la boca pequeña. Eso quieren pensar los que le tienen como "ilustre".

Paco Gallego, 30 desfiles

Otro de los que cogió el relevo del Entroido. Sus carrozas son las más vistosas de la ciudad desde hace tres décadas. Paco Gallego, popular peluquero de la ciudad, es otro de los personajes ourensanos que reivindica el Entroido "logrado". El que lleva meses pensar y otro tanto hacer realidad. Vestimentas imposibles para abrir la boca de los vecinos en el desfile de la ciudad. Paco Gallego no defrauda. El secreto, parte de su esencia. No revela de qué se disfrazara este año. También fue Rey del Entroido.

Las comadres, una semilla

Hoy es jueves de Comadres y la Praza Maior se llena de chavales. Los escolares de la ciudad continúan el ciclo festivo de esta fiesta a primera hora de la mañana. Que también se celebra por el día. No todo van a ser vinos y Vinos. Que también.