El carril del trazado del AVE entre Pedralba y Ourense sale a concurso por 24,9 millones

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) dio el pistoletazo de salida a un nuevo procedimiento necesario para concluir la infraestructura de la línea de alta velocidad a finales de 2019. El organismo dependiente del Ministerio de Fomento saca a licitación el contrato de suministro y transporte de carril para el tramo Pedralba-Ourense, con un presupuesto que ronda los 24,9 millones de euros.

A diferencia de otros procesos relacionados con el montaje de la vía, como el suministro de traviesas o de balasto, Adif se ha decantado en esta ocasión por aglutinar en un único contrato la totalidad del recorrido desde Pedralba y no realizarlo por lotes.

Por esta razón, prevé el acopio de 26.200 toneladas, que deben colocarse en todo el trazado hasta la estación del Empalme, incluidos los puntos de estacionamiento y adelantamiento de A Gudiña, Campobecerros y Miamán, el puesto de banalización de Taboadela, el ramal entre el nuevo y viejo trazado en este municipio y en el recorrido actual hasta Ourense, que será adaptado mientras no sea una realidad la variante exterior.

Las empresas interesadas en el contrato tendrán hasta el 24 de abril para presentar sus propuestas y, posteriormente, Adif, deberá examinarlas para proceder a la adjudicación. El plazo de ejecución que contemplan los pliegos es de 12 meses, por lo que debería estar listo a finales del verano de 2019, aproximadamente.

No es la única actuación que Adif ha desbloqueado en esta semana en relación al proyecto del AVE. El pasado martes, el organismo anunciaba que el consejo de administración aprobaba la licitación de la remodelación de las vías y andenes de la estación del Empalme, en la que se invertirán unos 17 millones.

Adif tiene pendiente, sin embargo, resolver el concurso del ramal de conexión en Taboadela y finalizar la construcción de varios subtramos, especialmente el que incluye el viaducto de Teixeiras, infraestructura que condiciona los plazos fijados por Fomento por su bajo nivel de ejecución.

Jesús Vázquez: “A alta velocidade segue co avance inexorable"

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, destacó que esta nueva licitación demuestra el "compromiso" de Adif con la llegada del AVE. "A alta velocidade continúa o seu avance inexorable e o anuncio de hoxe -por ayer- vén confirmar que o compromiso do Goberno coa porta de entrada do AVE a Galicia é firme e inamovible", indicó el regidor, que hizo hincapié en la importancia del trabajo de los últimos años.

"Os boletíns e diarios oficiais amosan que o traballo destes dous anos está a dar os seus froitos e os compromisos estanse convertendo no que teñen que ser, en realidades", concluyó.