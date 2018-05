Case 1.000 empregados da Deputación participaron no programa de Formación Continua 2017

O goberno provincial ofreceu no ano 2017 un total de 57 accións formativas para 997 empregados públicos e cargos electos, para os que destinou un orzamento de 176.574 euros.

Así o informou o vicepresidente segundo da Deputación, Jorge Pumar, tras a reunión da mesa provincial de Formación Continua, na que se deu conta do balance do programa de Formación da Deputación do ano 2017 e na que se perfilaron as liñas de deseño do Programa do ano presente.

Pumar destacou que o Plan de Formación Continua da Deputación de Ourense "confirma a aposta decidida deste goberno pola formación dos empregados públicos da provincia, que consideramos imprescindible para dar o mellor servizo aos cidadáns".