Castañas asadas y hogueras llenaron Montealegre

Un año más, centenares de ourensanos subieron a Montealegre para celebrar una de las citas más esperadas del otoño: el magosto. Castañas asadas, chorizo y vino nuevo cobraron protagonismo en una jornada festiva en la que el tiempo acompañó desde primera hora de la mañana a pesar de la niebla otoñal.



Grupos de amigos, familias enteras y compañeros de trabajo se acercaron hasta el monte cercano a la capital de As Burgas aprovechando que era festivo local, en honor a San Martiño, patrón de la ciudad. Con comida en mano, ropa de abrigo y calzado cómodo, buena parte de los ourensanos se animó a celebrar una de las festividades con más arraigo. Una vez más Montealegre se convirtió en un lugar de encuentro y desde primera hora de la mañana de ayer no dejó de llegar gente. En sus bolsas y mochilas no faltaron las castañas para ser asadas en las hogueras preparadas. El menú se completó con bollos preñados y otros productos típicos de la temporada, tal y como marca la tradición. Sin embargo, cada vez son menos los que se animan a tiznar sus rostros de "negro magosto". Por el momento, sin rastro de basura, bolsas de plástico y botellas arrojadas como ocurrió el año pasado.



Los ourensanos continuarán festejando hoy el magosto. Entre ellos, la asociación cultural y deportiva A Galleira y la Concellería de Xuventude del Concello de Ourense, tras solicitar permiso a la Concellería de Participación Cidadá.