Castro Caldelas recordó los 60 con Los Mecánicos

Los Mecánicos, la formación coruñesa integrante del elenco de agrupaciones que este diario decidió enviar a gran parte de las localidades de la provincia en este verano que ya termina, puso ayer el punto y final a las celebraciones de la Virgen de los Remedios en la capitalidad del municipio de Castro Caldelas.

Los vecinos amanecieron en esa jornada festiva con el pasacalles y posterior concierto a cargo de Airiños de Caldelas. A las 12,30 horas, lugareños y visitantes asistieron a la procesión y posterior misa cantada, para dar paso a los diferentes ágapes en cada una de las viviendas del lugar. Sobrepasada la sobremesa, turno para el café o cerveza de media tarde y de nuevo a la arena, en este caso, a la piedra de la plaza central de Castro Caldelas, para presenciar el concierto de los coruñeses hasta llegada la hora de la cena. La orquesta Galilea fue la encargada de poner el broche musical a la última de las jornadas festivas en el municipio.

Música anglosajona de formaciones tan extraordinarias e históricas como The Beatles, The Rolling Stones, Elvis, The Kinks o Small Faces se mezcló de manera explosiva ante un numeroso público con el variado cocktail de artistas tan añorados del rock hispano como Los Salvajes, Los Bravos, Fórmula V o Los Brincos e, incluso, gallegos como Andrés Do Barro o Pucho Boedo, de los legendarios Los Tamara.