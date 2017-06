Na sala de prensa do Centro Cultural "Marcos Valcárcel" presentouse o XVI Aniversario da apertura do Grupo 24 Horas Ourense de Alcohólicos Anónimos (A.A), que terá lugar o vindeiro 24 de xuño no Campo da Feira de Ourense. O obxectivo é brindar información sobre o funcionamento do programa de A.A. e a súa loita contra a enfermidade do alcoholismo.