O centro de discapacitados estará emprazado en Barrocás

Unha parcela de titularidade municipal de 4.600 metros cadrados no barrio de Barrocás é o lugar elixido para a construcción do albergue para discapacitados de máis de 21 anos. Un dato que lle comunicou este luns o conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, aos representantes dos pais e nais.

Este emprezamento foi unha das propostas do Concello para a creación do centro de atención terapéutico e ocupacional que demandaban dende a plataforma Pro-CAPD Ourense. Aínda que a tramitación da redacción do proxecto non arrancará ata que o Concello non aprobe nun pleno a modificación do uso desta parcela.

Na reunión, o propio Rey Varela reiterou o seu compromiso de dotar á cidade deste centro e de seguir a traballar co Concello e a Deputación para acadar o obxectivo.