El centro de diversidad funcional de Ourense será público, según el conselleiro

El conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, aseguró hoy en el Parlamento de Galicia que el centro de atención a personas con diversidad funcional que la Xunta proyecto en Ourense será de carácter público.



Ante la insistencia sobre esa cuestión de la diputada socialista Noela Blanco en el debate de una pregunta parlamentaria, el titular de Política Social de la Xunta afirmó que el de Ourense será un centro terapéutico con gestión, y precisó que ello quiere decir que serán empleados de la Administración autonómica los que lo atiendan.



Ourense es la única provincia de Galicia que no tiene un centro público de continuidad para personas con diversidad funcional, de forma a que a partir de los 21 años no pueden continuar formándose y mejorando su salud.



Rey Varela aseguró que representantes de su departamento ya se han reunidos en varias ocasiones con los familiares de esas personas para ultimar los detalles y prevén todavía más encuentros.



La diputada socialista se dirigió al conselleiro para solicitarle "que no les falle a los padres" de los jóvenes afectados "porque ellos confían en su palabra", señaló.



Blanco indicó que al inicio de la campaña electoral en los últimos comicios autonómicas la Xunta anunció su compromiso de poner en marcha un centro público de estas características en Ourense.



Miembros de una plataforma asociativa de atención a personas con diversidad funcional se manifestaron ante del Parlamento de Galicia para exigir el cumplimiento de ese compromiso.



Su reivindicación está avalada por más de 50.000 firmas de ciudadanos de Ourense recogidas en sólo quince días, según indicó la diputada.