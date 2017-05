O centro médico El Carmen, pioneiro en Galicia con tecnoloxía inmótica

O centro médico El Carmen e a empresa ourensá Conexiona firmaron hoxe un acordo para a implantación dun novedoso sistema basado na tecnoloxía inmótica.

Este proxecto permite ao hospital permite ao hospital ter o control de todos os sistemas tecnolóxicos do edificio vía control remoto. Ademáis, El Carmen convértese no primeiro centro hospitalario de Galicia en acoller esta tecnoloxía. Na firma estiveron presentes o doutor Mouriz, xerente de El Carmen; José Antonio Losas, xerente de Conexiona; e Carlos Sande, director do proxecto.