Desde el centro de salud de O Couto: “Nos morimos de frío"

La pediatra arropa al niño en una manta, la enfermera no puede pinchar porque tiene las manos heladas y los pacientes de fisioterapia sufren por desnudarse o con los tratamientos a base de agua, porque tiene que ser fría. En el centro de salud de O Couto, que apenas tiene un año de vida, la falta de calefacción y de agua caliente son la deficiencia principal que denuncian trabajadores y usuarios. "Entras por una cosa y te vas con un resfriado", dice una de las profesionales. Critican que la situación se repite "constantemente", como ya ocurrió el invierno pasado. Desde la EOXI de Ourense afirman que durante la jornada de hoy los técnicos de mantenimiento "traballarán na busca dunha rápida solución conxuntamente co servizo técnico da empresa de mantemento do centro, co obxectivo de ter unha resposta axeitada".

Un recorrido por el frío

Desde el personal de administración hasta el resto de profesionales del edificio, la estampa es de abrigo puesto todo el día.

En la puerta de entrada, una de las trabajadoras coloca una trampa en la puerta automática para que no se abra continuamente y el frío de la calle se acabe uniendo al del edificio. Acaba de prestarle su radiador–casi todas las profesionales han comprado uno–a una compañera, que se encuentra en una consulta donde una paciente recibe oxígeno y tirita de frío.

Los usuarios de la sala de espera no se quitan la bufanda. En una de las consultas hay un cartel de "traslado". Dentro, un hedor a húmedo y goteras cayendo a una papelera como solución improvisada en una consulta en la que la médico ya no puede consultar. Se ha mudado a otra sala vacía por las filtraciones de agua que se repiten en varias consultas. En otro despacho, cuelga del techo una especie de tubo conectado a un recipiente para que el agua no caiga al ordenador.

Ante el problema de las filtraciones, desde la gerencia sanitaria admiten que la empresa constructora del centro procedió a reparar la avería de la cubierta durante el puente de diciembre, obras "que non deron o resultado axeitado". Aseguran que durante el mes de enero se harán pruebas de "estanqueidade para realizar o illamento da cuberta e a reparación das humidades producidas polas filtracións de auga".

Otras deficiencias

En el menos 1, en la sala de la matrona hay una cristalera rota. No saben si se debe a cambios de temperatura o a los vándalos, pero lleva desde verano en añicos. Es un cristal doble y es el interior el que está roto. Las embarazas no quieren realizar los ejercicios en las colchonetas pegadas a este ventanal por miedo a que rompa. La escasa cobertura móvil en esta zona, otra desventaja del edificio.