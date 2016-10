O centro de saúde de A Cuña, entre os mellores de España

Os premios “Best In Class” (BIC) recoñecen aos hospitais, centros de saúde e servizos ou unidades hospitalarias que aspiran á excelencia, cunha xestión baseada na mellora continua da calidade asistencial

O Centro de Saúde ourensán destaca pola excelencia profesional, docente e investigadora ofertando unha carteira de servizos avanzada plena, que inclúe cirurxía menor e programa da muller ao completo: anticoncepción, prevención do cancro feminino e seguimento do embarazo

Mais recentemente ven de incorporar dous novos programas de saúde e preventivos de seguimento e Asistencia a Pacientes Crónicos e de Cancro Colorectal (coa realización de rectoscopias)

O Centro de Saúde de A Cuña, da Xerencia de Xestión Integrada do sergas en Ourense, ven de ser seleccionado finalista nos premios á calidade e excelencia asistencial “Best In Class”, convocados, na súa undécima edición, pola Cátedra de Innovación e Xestión Sanitaria da Universidade Rei Juan Carlos I e Gaceta Médica, que se entregarán, o vindeiro 10 de novembro, no Hospital Universitario e Politécnico La Fe de Valencia.

O centro ourensán forma parte dunha terna de dez finalistas, na categoría de “Mellor Centro de Saúde”, seleccionados entre a totalidade de centros de saúde, públicos e privados, de todo o estado que se presentan este ano, entre os que destacan algúns dos mais recoñecidos, en canto a oferta asistencial e desenvolvemento de aspectos de mellora continua e calidade.

Centro de Saúde referente en Atención Primaria

Para o Centro de Saúde de A Cuña é a súa primeira candidatura aos BIC, polo que xa é todo un logro figurar entre os dez mellores de España. Entre súas principais virtudes, que o fan referente a nivel de atención primaria, destaca o alto nivel do seu cadro profesional, que inclúe a tres Doutores en medicina; o seu traballo en equipo; súa vocación docente, sendo uns dos centros decanos en Galicia na formación MIR, e o fomento da investigación, con máis de trinta traballos científicos publicados, nos últimos cinco anos, ademais de dous proxectos en marcha na actualidade.

Premios de gran prestixio no sector

Os premios “Best In Class” teñen como obxectivo recoñecer publicamente aqueles Centros de Atención Primaria, hospitais e Servizos ou Unidades Hospitalarias que aspiran á excelencia, baseando a súa xestión na mellora da Calidade Asistencial