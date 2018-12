La CEO logra el 70% de empleo para sus alumnos de “Exitum”

El programa Ceojobs Exitum, que desarrolla la CEO en colaboración con la Xunta, ha cerrado su cuarta edición superando los objetivos marcados al comienzo -lograr empleo para un mínimo del 48% de los inscritos- al haber conseguido "un 70% de colocaciones", según subraya Cruz Bangueses, una de las dos técnicas de orientación e inserción laboral, junto con Susana Murciego, que están a cargo de esta iniciativa cuyo lema es "conectar personas y empresas con metas compartidas".

El abanico de beneficiarios del programa es amplio, basta con estar parado y pertenecer a alguno de estos colectivos: personas con discapacidad; en riesgo de exclusión social; mujeres víctimas de violencia de género; menores de 30 años; mayores de 45 años; perceptores de prestaciones, subsidios o Risga, o beneficiarios del Plan Prepara.

Milagros Fernández, de 45 años y con estudios de FP2 , había trabajado durante 10 años como operaria en distintas fábricas del sector de la automoción. "Me quedé sin trabajo en plena crisis, me veía con una edad en la que parece que no puedes ser útil a la sociedad y cuando me habló de este programa una chica que ya lo había hecho, me apunté", explica. Fue su mejor decisión. "Aquí me devolvieron la confianza en mis posibilidades, a través de ese primer curso de coaching en el que aprendí a gestionarme mejor y ver qué podía ofrecer a las empresas", recuerda Milagros, que tiene dos niños a su cargo de 14 y 11 años, respectivamente. En la actualidad tiene contrato en una empresa de automoción en Ribadavia y subraya que "para mí ha sido volver a sentirme valiosa y útil".

Y es que, como remarca Cruz Bangueses, "tenemos un elevado nivel de contratación entre el colectivo de mayores de 45 años; en el último año tuvimos a ocho personas con este perfil y están todos con empleo".

Es el caso también de Rosario Rodríguez, ourensana de 47 años que cursó estudios de administrativa y gestión de almacenes, y estuvo trabajando hasta 2016 tanto en administración como con un comercio que regentó durante 10 años. A finales de 2017, "me encontraba con un contrato de cuatro horas a la semana y renuncié a él para entrar en Exitum; pensé que me hacía falta un cambio", explica. La apuesta le resultó. "Además de conocer gente con mucha calidad humana te abren nuevos caminos sobre lo que tú puedes dar profesionalmente", apunta. Ya durante el curso consiguió un empleo que hizo compatible con la formación en la CEO y ahora "entré en una consultora de idiomas y estoy encantada".

Algo más joven es Nuel Vázquez, de 27 años. Con dos ciclos profesionales, uno en Ilustración y otro en Turismo, ya había intentado apuntarse "cuando estaba con la garantía social juvenil, pero no eran compatibles". Su interés estaba fundado, "en Exitum hay una mayor conexión con las empresas, y de hecho ahora estoy trabajando con un contrato temporal prorrogable en Sprinter".

Alberto Conde es de la misma quinta. También de Ourense, tiene 26 años y un máster en Química. Reconoce que el haber apostado por una carrera de ciencias puras no le ayudó de cara al mercado laboral. Sin embargo, nada más entrar en Exitum, "a los pocos meses, ya tenía una entrevista de trabajo para empezar donde estoy ahora, en una empresa de componentes aeronáuticos; en este momento sigo ahí y tengo contrato hasta marzo".

El objetivo del programa -que este año contó con 85 inscritos y pasa a 100 plazas la próxima edición- es conseguir como mínimo un contrato de tres meses de duración y para los autónomos de más de seis meses de duración", señala Susana Murciego. Una de las ideas principales es que "nunca es tarde para encauzar el perfil profesional", subraya Cruz Bangueses.