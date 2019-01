Cepeda: "Operación Triunfo' ya tiene que quedar a un lado para centrarnos en lo profesional"

Luis Cepeda se marchó la última vez de Ourense siendo el "exconcursante" de "Operación Triunfo 2017". Esta noche regresa a su tierra como un artista consagrado que logra llenar salas allá por donde pasa con su gira "Principios". Serán sus amigos y familiares quienes estén, en esta ocasión, en las gradas del Auditorio Municipal viendo el artista en el que se ha convertido Luis, por primera vez, en la ciudad. Las citas serán esta noche y mañana, a partir de las 21,30 horas.

¿Preparado para su vuelta a casa?

Claro, bueno, siempre está la cosa de que es mi casa y hay mucha gente que me conoce personalmente y yo, frente a ellos, igual me pongo un poco más nervioso, pero estamos "ready".

¿Serán estos dos conciertos más especiales?

A cada ciudad a la que voy es increíble el cariño que recibo, pero Ourense es mi casa. Vivo al lado del Auditorio, al que he ido a ver otros espectáculos, y ahora soy yo el que me voy a subir ahí. Es raro.

¿Cómo está transcurriendo su gira “Principios"?

Muy bien, estamos teniendo una gran acogida por parte del público, en general, y es de lo que se trata: que disfruten y que lo pasemos bien todos. De momento está todo muy bien.

De la treintena de conciertos que le queda, en las grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia y, por supuesto, Ourense, ya ha agotado entradas.

Lo valoro mucho, con todo el agradecimiento del mundo, y la forma en la que lo hago es componiendo más canciones, que es lo que estoy haciendo ahora, y que saldrán pronto.

Su gira terminará el 21 de julio en Chiclana. Después, ¿qué?

Habrá gira de verano, saldrán más conciertos en más ciudades. Después comenzaremos con la reedición del disco... esto es un no parar, es continuo, es como cualquier trabajo.

Supongo que con todo este éxito ya no se siente como el exconcursante de un reality musical, sino como un artista consagrado.

Sí, claro, de eso se trata. Cuando salimos de "OT" tenemos que trabajar individualmente y dejar un poco a parte el mundo del programa de televisión, en favor del esfuerzo personal. Lo más bonito que hay es poder dedicarte a lo que te gusta.

¿Rescataría algo de la época en la que era una persona anónima?

Hombre, no sé. Yo intento llevar la misma vida que antes. Sigo teniendo los mismos amigos y relaciones que por aquel entonces. Echar de menos, no echo nada, todo ha sido crecimiento personal y profesional.

¿De dónde saca el tiempo para poder componer?, porque sabemos que tiene cinco o seis temas listos para el próximo disco

Es que el mío no es un trabajo con horarios, es 24 horas. Algún día no tienes inspiración y no haces nada, y otro estás como 13 o 14 en un estudio y ahí es cuando te viene. Pero organizado creo que estoy (ríe).

En la primera edición de "Operación Triunfo" fueron bastante frecuentes las colaboraciones entre concursantes en sus respectivos discos, algo que no se ha dado en “OT" 2017. ¿A usted le gustaría hacer una colaboración con algún compañero?

No, lo que intentamos ahora mismo es salir del universo "Operación Triunfo" y centrarnos en lo profesional. “OT" ya tiene que quedar más a un lado. Podemos colaborar con gente que haya salido de “OT", como con cualquier otro artista que quiera hacerlo. Seguramente haya colaboraciones en el disco.

Manifestó hace poco en Twitter que estaba cansado de aguantar ciertos comentarios, ¿cómo logra que no le afecten?

Estoy ya escaldado, no me afectan. Siempre hay algo de polémica en alguna cosa que digo, pero es la misma gente la que la crea, no me preocupa y no me quita el sueño.

Parece que le incomoda hablar con la prensa del corazón y de su vida privada, a pesar de que en alguna ocasión ha podido dar pie a que le puedan preguntar

Es que tu misma lo has dicho, la vida privada es privada. Cada uno es libre para comunicar o decir lo que le salga de ahí abajo sobre ella. Atosigar a alguien con preguntas sobre algo de lo que es libre de hablar o no, es lo que me parece mal.No me llevo mal con la prensa, pero hay posiciones que no comparto.

¿Sigue manteniendo el contacto con sus compañeros?

Sí, tenemos un grupo de Whatsapp por el que hablamos. Nunca vamos a perder la relación.

Se mantuvieron un poco al margen de la edición de 2018, supongo, para no influir en las votaciones, ¿quien era su favorito?

Todos los finalistas, Natalia, Damion, Alba.. todos eran buenos.