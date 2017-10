O certame de Cinema OUFF Escola entrega os premios da súa VIII edición

O certame de Cinema OUFF Escola entregou hoxe á mañá os premios da súa VIII edición na Cidade de Ourense, nunha gala que se celebrou no Auditorio Municipal. A iniciativa, que pon en valor e recoñece a creatividade audiovisual en lingua galega dos máis novos, promóvena o Concello de Ourense e a Secretaría Xeral de Política Lingüística no marco do XXI Festival de Cine Internacional de Ourense, o OUFF. A ela concorreron este ano 74 traballos elaborados por máis dun milleiro de escolares.

No acto de entrega participaron o alcalde de Ourense, Jesús Vázquez; o secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García;a secretaria territorial da Xunta en Ourense, Silvia Dorado; o vicepresidente da Deputación de Ourense, Rosendo Fernández; a concelleira de Cultura, Belén Iglesias; e o director do festival de cine OUFF, Fran Gayo.

O titular de Política Lingüística salientou “a importancia das accións de dinamización da lingua galega desde a creatividade audiovisual e para incidir na promoción do uso do galego na infancia e na xuventude”.

Seis centros premiados e unha mención especial

Os seis premios incluídos nas bases do VIII Certame de Cinema OUFF Escola recaeron na categoria de infantil e primaria, o CEIP Coirón-Dena de Meaño pola peza “Quero un patio novo” (1º premio), o CEIP Torre-Illa da Illa de Arousa pola peza “Conservas en lata” (2º premio) e o CEIP Eduardo Pondal de Vigo pola peza “Árbores no camiño” (mellor guión).

Por outra parte, na categoría de “outros niveis” fixéronse con el o IES Macías o Namorado de Padrón, polo traballo “Verba”; o IES Poeta Díaz Castro de Guitiriz polo traballo “Algo pasa en Guitiriz” e o IES Santiago Basanta Silva de Vilalba pola peza “O Rumor”.

O xurado, integrado por Gregorio Ferreiro, Ángeles Huerta, Héctor Domínguez-Viguera, Manoli Maseda e Sara Casasnovas, decidiu concederlle unha mención especial ao traballo presentado polo IES de Arzúa.