Chenoa reivindica el valor de las relaciones personales

El Auditorio Municipal de Ourense acoge el próximo sábado un concierto de Chenoa. La artista, que se hizo muy popular tras su paso por la primera edición de Operación Triunfo, nació en Argentina. Siendo muy pequeña se trasladó con su familia a Mallorca. Empezó a cantar a los 16 años pero no se dio a conocer al público hasta diez años más tarde. En 2002 lanzó su primer disco “Chenoa”, al que siguieron “Mis Canciones Favoritas”, “Soy Mujer”, “Nada es Igual”, “Absurda Cenicienta”, “Desafiando la Gravedad”, “Como un Fantasma” y “Otra Dirección”…

“Cada uno tiene su historia y es como un hijo para mí… me considero afortunada, ya que todos me han aportado mucho. Me han dado la oportunidad de viajar, conocer a gente, colaborar con artistas que admiro y sobre todo, me han dado la oportunidad de poder subirme a los escenarios y… cantar” afirma Chenoa.

En 2016 llegó “Soy humana” su séptimo álbum de estudio que se publicó el 1 de abril y que es, sin duda, el mejor disco de Chenoa.

Un disco en el que se reivindica el cara a cara en tiempos de relaciones cada vez más virtuales. Pidiendo empatía, ya que es necesario ponerse en el lugar del otro y perdonar errores que son inherentes al ser humano. Fusionando folk, rock y sonidos urbanos, siempre con una base pop.

El álbum, grabado y producido en Mallorca por Maria Marcus, cuenta con 11 canciones en las que la artista nos muestra su madurez tanto vocal como en su faceta de autora, ya consolidada.

Para la preparación del disco, Chenoa y Maria Marcus han trabajado experimentando con distintos estilos y sonidos y encontrando el equilibrio perfecto entre su faceta impetuosa y su lado más romántico.

La cantante nos emociona eligiendo como carta de presentación de este nuevo repertorio el tema “Soy Humana”, una canción sincera e impactante, que nos revela una parte de la nueva colección de canciones que se intuye contundente, con mucha fuerza.

Lugar: Auditorio Municipal (Ourense).

Fecha: Sábado, 18 de febrero, a las 20,00 horas.