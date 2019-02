Chicote saborea la gastronomía ourensana

Menudo revuelo ha montado Alberto Chicote con su visita a Ourense! El conocido chef participó estos días en la grabación de un reportaje sobre el comedor del CEIP Curros Enríquez de la ciudad y aprovechó la ocasión para disfrutar de su especialidad, la gastronomía.

Durante su estancia se paseó por algunos de los bares y restaurantes más conocidos de Ourense. Chicote y su equipo dieron buena cuenta de las delicias ourensanas, según cuentan los testigos.

El reputado cocinero está bien aconsejado, está claro, porque lo primero que hizo fue poner un pie en las calles de Os Viños. Una de las paradas fue en la Casita do Pulpo, en la calle Viriato. Desde el local aseguran que no se pusieron nerviosos al verlo entrar, "porque ya hemos atendido a otros famosos". Pero Chicote no es como el resto, ya que es conocido por su programa "Pesadilla en la cocina", en el que trata de encauzar negocios de restauración faltos de calidad. "Estábamos tranquilos, sabemos que trabajamos bien", señalan desde la Casita. Entre los platos, Chicote se deleitó con el pulpo o con los mejillones caseros, entre otros manjares. "Según parecía, le gustó mucho todo lo que le cocinamos", comparte el personal.

La Romántica, que no falte

El mediodía del miércoles, el chef y su equipo hicieron parada en La Romántica, próxima al Puente Nuevo, un "must" de la gastronomía ourensana. "Él llegó como un comensal más, y así le servimos", señala el chef del local, Francisco Fernández. "No nos pusimos nerviosos porque confiamos en nuestro trabajo", añade. Chicote cató algunos de los platos típicos de La Romántica y se fue "muy satisfecho" con la comida. "Parece un hombre muy llano, muy normal y muy agradable", asegura Fernández. ¡Esperemos que vuelva pronto!

Chicote estuvo este jueves por la mañana con Emilio González "Milucho" en la sala de despiece de su empresa, en Barra de Miño, grabando parte del reportaje que se emitirá en unas semanas y que tendrá como protagonista al comedor escolar, gestionado por las anpas.